"Drie jaar hurken, om dan hoger te kunnen springen": PlayStation 5 verschijnt ten vroegste in 2021

23 mei 2018

19u07

Bron: Wall Street Journal, Tweakers.net 16 Games De PlayStation 4 viert eind dit jaar zijn vijfde verjaardag, maar de spelconsole is nog lang niet uitgezongen. Producent Sony lanceert een echte opvolger pas ten vroegste in 2021, zegt directeur Tsuyoshi 'John' Kodera van de PlayStationafdeling aan de De PlayStation 4 viert eind dit jaar zijn vijfde verjaardag, maar de spelconsole is nog lang niet uitgezongen. Producent Sony lanceert een echte opvolger pas ten vroegste in 2021, zegt directeur Tsuyoshi 'John' Kodera van de PlayStationafdeling aan de Wall Street Journal . Eerder circuleerde het gerucht dat Sony de console in 2020 wilde uitbrengen.

Sony wil minstens drie jaar wachten om "zich voor te bereiden op de volgende stap", zegt Kodera, die wel aangeeft dat de PlayStation 4 de laatste fase van zijn levenscyclus ingaat. "We gebruiken de komende drie jaar om te hurken, om zo in de toekomst hoger te kunnen springen." Kodera geeft verder geen details over de hardware of eigenschappen van de PlayStation 5.

Draagbaarheid

De kans bestaat wel dat het nieuwe apparaat het voorbeeld van Nintendo's Switch volgt, die vorig jaar verscheen. Met die console kan je gamen op tv, maar je kan hem ook uit het dockingstation halen om te gebruiken als draagbare spelconsole. Draagbaarheid is dus een onderwerp dat Sony bekijkt, luidt het.

Sony bracht zes jaar geleden de draagbare PS Vita uit, een uitstekende spelconsole die weliswaar niet echt kon doorbreken en waarvoor Sony onlangs aankondigde te zullen stoppen met de productie van fysieke games. Kodera zegt nu dat Sony zich op vlak van mobiliteit niet wil beperken tot een enkel 'dedicated' device. "We hebben een breder perspectief nodig dan dat, want zoveel dingen zijn nu verbonden met het internet."

Cyclus

Sony heeft zijn focus op PlayStationvlak de voorbije jaren verschoven van hardware naar online abonnementsdiensten, met succes. In maart had de PlayStation Plus-dienst, waarmee gebruikers multiplayergames kunnen spelen maar ook gratis oudere games kunnen downloaden, 34 miljoen gebruikers. De dienst biedt Sony een stabielere bron van inkomsten dan de wisselvallige verkoop van hardware en software.

Kodera zegt dat die kant van PlayStation de manier verandert waarop Sony denkt over nieuwe producten. "We moeten af van de traditionele manier van kijken naar een levenscyclus van een console", zegt hij. "We leven niet langer in een tijd waarin je kan denken over de console of gewoon het netwerk alsof het twee verschillende dingen zijn."

Lang

Als de PS5 in 2021 zou verschijnen, is dat de langste periode tussen twee generaties consoles van Sony tot nu toe. Tussen de PS3 en PS4 zat zeven jaar, en de PS4 kwam eind 2013 uit. Wel bracht Sony met de PS4 Pro in 2016 een tussentijdse upgrade uit.

