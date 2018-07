"Dit is de gouden eeuw van de PS4": PlayStation-topman Simon Rutter over doorbraak VR, exclusieve games en de consoleoorlog Raf Picavet

13 juli 2018

16u54 2 Games Het zijn drukke dagen voor Simon Rutter, Europees topman voor Sony’s PlayStation. We spraken de altijd innemende Brit in Los Angeles. Over het winnen van de consoleoorlog, over de toekomst van de PlayStation 4, over VR en de uitdaging om een wispelturig miljoenenpubliek vast te houden.

Simon Rutter begon in 1997 ‘helemaal onderaan’ bij Sony’s PlayStation-afdeling. Nu twintig jaar later, is hij Chief Operating Officer voor Sony Interactive Entertainment Europa. Dat maakt hem onder andere verantwoordelijk voor games die Sony zelf maakt én voor de relaties met andere partijen die games voor Sony’s videogameconsole uitgeven. Het gaat goed met PlayStation. We spraken dan ook met een comfortabel ontspannen Simon Rutter. Ook al wees die er fijntjes op dat PlayStations huidige leiderspositie in het consolewereldje staat of valt met hun vermogen de speler ook morgen nog net zo te kunnen boeien als vandaag.

Eerst en vooral, ben jij zelf een gamer en moet je dat zijn om te doen wat jij doet?

Simon Rutter: “Ik voel me absoluut een gamer ook al speel ik vandaag minder dan ooit. De reden daarvoor zijn drie jonge kinderen en een veeleisende job. Al ik zeggen dat ik tegenwoordig veel Fortnite speel, precies omdat twee van mijn kids dat ook doen. Moet je een speler zijn om te doen wat ik doe? Mmm… ik ben van mening van niet, maar dat je wel moet begrijpen wat games voor spelers betekenen”.

Als we puur naar cijfers kijken mogen we zeggen dat PlayStation momenteel afgetekend aan de leiding staat in wat sommigen de consoleoorlog noemen. Ben je het daarmee eens en geeft dat jou en de hele machine achter PlayStation een comfortabel gevoel?

Simon Rutter: “Wat die relatieve voorsprong betreft, dat is gewoon een feit. En ik ben enorm trots op want ik weet hoe we daar met een grote groep mensen hard voor gewerkt hebben. Tegelijkertijd doet dat me afvragen waarom we daar staan. Ik schrijf het voor een groot stuk toe aan onze focus op het in vervoering brengen van onze spelers. Op welke manier dan ook en in alles wat we doen. Ik besef dat dit voor jou misschien glad klinkt, maar voor ons is het een onophoudelijke inspanning”.

Gouden eeuw

In tegenstelling tot de E3-persconferentie van vorige jaren ging PlayStation deze keer voor een verrassend kleine selectie, vooral eigen games. Waarom niet uitpakken met het feit dat jullie aanbod best groot is?

Simon Rutter: “We kozen voor die games, en dan heb ik het vooral om die vier eigen titels, omdat we willen laten zien dat PlayStation nu echt zijn gouden eeuw kent. De ontwikkelaars puren meer dan ooit uit de capaciteiten en pk’s van die machine. Ik maak me sterk dat die vier games wat grafisch detail, animaties en gamedesign, horen tot het beste ooit gemaakt”.

Eigen games

Je zou je ook kunnen afvragen waarom je de moeite doet om zelf zoveel te investeren in eigen titels als je het grootste platform hebt waarvoor zovele andere grote ontwikkelaars hun topgames ontwikkelen?

Simon Rutter: “Ik vind dat onze eigen studio’s een bepaalde specialisatie hebben. Dat is overigens waarom we die vier games in de spotlight zetten. En met die specialisatie heb ik het over sterke verhaallijnen, sterke personages, een diepe, onderdompelende singleplayerbeleving, met een creativiteit die soms tegen het experimentele aanzit. (lacht) Dat laatste zag je waarschijnlijk in Death Stranding (een intrigerende maar vooralsnog mysterieuze game waarvoor Sony carte blanche gaf aan de illustere Japanse gamedesigner Hideo Kojima, nvdr)”.

Virtual reality

Een dik anderhalf jaar geleden stapten jullie met PlayStation VR in het virtualrealityverhaal. De meningen over de doorbraak van VR zijn verdeeld. Hoe kijk vandaag tegen PS VR aan?

Simon Rutter: “Momenteel hebben we iets rond 300 games voor PlayStation VR. Kijk, VR doet me terugdenken aan de dagen van de eerste PlayStation. Een periode met veel innovatie in gameconcepten, met veel geweldige successen en even geweldige flops. En ik denk dat is precies waar we nu met VR zitten. Ontwikkelaars zijn nog volop aan het experimenteren met wat werkt en niet werkt. Dat betekent ook dat het vandaag nog wat langzaam gaat. We zien het als een vast, maar nog steeds evoluerend onderdeel van ons ecosysteem. Een stuk dat nooit zo groot zal worden als onze console, maar dat is de bedoeling niet. Het is een subset van de console, een optie zo je wil”.

Toekomst

Nu er enkele geruchten rond een opvolger de kop werden ingedrukt, ziet het er naar uit dat de PS4 nog enkele jaren in zich heeft. Wat zie je in de toekomst nog voor deze console, naast nieuwe games dan?

Simon Rutter: “We hebben momenteel wereldwijd maandelijks 80 miljoen actieve spelers op onze consoles. Het is die spelersgemeenschap die nu al onze aandacht krijgt. Onze grootste uitdaging vandaag en de jaren die volgen is immers om die gemeenschap en de frequentie waarmee ze spelen in stand te houden”.

Ten slotte nog even over die spraakmakende maar weinig verhelderende demo van Death Stranding, weet jij wél waar het allemaal over gaat?

Simon Rutter: (lacht) “Ik weet dat Kojima weet waarover het gaat en daar neem ik vrede mee.”