'Disintegration' zweeft tussen shooter en strategiegame in

Ronald Meeus

09 april 2020

18u05 0 games De later dit jaar verwachte game Disintegration is een waanzinnige mix tussen een shooter en een tactische game. Een forse gok voor de debuterende studio die erachter zit: het idee is innovatief, maar de vraag blijft of het idee niet iets té gek is voor een gemiddelde gamer.



Schietactie met gepantserde tegenstanders, zwevende voertuigen, een dropship dat in het heetst van de strijd nog meer vijanden over het slagveld uitstrooit: de actie in de aankomende game Disintegration doet bij momenten wel wat aan die van Halo denken. Niet toevallig heeft Markus Lehto, de bedenker en designer van de nieuwe game, jarenlang meegewerkt aan die reeks shooterklassiekers, tot hij ontwikkelstudio Bungie verliet. Hij startte ondertussen zijn eigen studio, V1, waarmee hij later dit jaar Disintegration zal lanceren. Het idee erachter is ambitieus: het moet een tactische game en een shooter in één worden.

Tech-parabel

Hoe dat in zijn werk zal gaan? De speler bestuurt een voertuig dat ietsje boven de actie zweeft, een zogeheten Gravcycle, terwijl hij een team van infanteristen op grondniveau aanstuurt. Die laatste zoeken zelf dekking wanneer de speler ze ergens naartoe stuurt, en hun AI opent ook autonoom het vuur op aanvallers die hun pad kruisen. Maar de speler moet ook zelf strijd voeren: hij heeft boordmitrailleurs en -kanonnen tot zijn beschikking, en moet bij momenten gevallen kameraden oplappen terwijl vijandig vuur hem om de oren suist.

Het verhaal van Disintegration is te gek voor woorden. De game speelt zich ergens in de huidige Verenigde Staten af, in een toekomst waarin de mens een radicale oplossing heeft gevonden voor plagen als global warming en voedselschaarste: de hele mensheid heeft zijn hersenen ingebouwd in een robotlichaam. Spelerpersonage Romer maakt deel uit van een groepering rebellen die die klok willen terugdraaien, en willen terugkeren naar een menselijk lichaam. “Het overheersende thema in Disintegration, hetgeen waarop het hele verhaal en de hele setting is gestoeld, is onze menselijke afhankelijkheid van technologie”, zegt Lehto. “En hoe het kan misgaan als we daar geen aandacht aan besteden.”

Groot voor een indie

Lehto noemt Disintegration zelf een ‘indie’-game, omdat de studio die hij ervoor oprichtte onafhankelijk is van grote gamebedrijven als Electronic Arts, Activision of Ubisoft. Al heeft de game duidelijk veel hogere productiewaarden dan de meeste games uit dat circuit: waar die gemiddeld met een team van twee tot tien mensen worden gemaakt, heeft hij vijfendertig ontwikkelaars tot zijn beschikking.

“Dat is weinig wanneer je het vergelijkt met de teams van 200 tot 300 mensen die aan de Halo-games werkten, en zeker de 500 tot 600 ontwikkelaars achter de Destiny-games”, zegt Lehto. “Maar er werken wel vooral mensen aan Disintegration die hiervoor aan grote commerciële games hebben gewerkt, zogeheten ‘Triple A’-titels. We kunnen een relatief grote game maken met weinig mensen.”

Disintegration verschijnt later dit jaar op PlayStation 4, Xbox One en pc.