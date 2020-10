‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ is een game met de geest van 1996, maar de technologie van 2020 Steven Alen

07 oktober 2020

14u38 2 games Een kangoeroerat, een wombat en een buideldas. Dat waren de dieren die overbleven na de brainstormsessies die leidden tot de eerste Crash Bandicoot-game in 1996. Ontwikkelaar Naughty Dog koos uiteindelijk voor de buideldas, plakte er een blits adjectief voor en maakte zo een platformgame met een fonkelnieuwe actieheld voor de eerste PlayStation. 24 jaar later levert gamestudio Toys For Bob een worp af met de geest van 1996 maar met de technologie van 2020. En met die geest van de jaren 90 bedoelen we vooral dat de game ouderwets verdomd lastig is.

In dit spel trekken Crash en zijn zus Coco opnieuw ten strijde tegen Dr. Neo Cortex, die potdorie een scheur in het tijd- en ruimtecontinuüm heeft veroorzaakt. Niet dat het verhaal van belang is, want deze game draait rond actie. Meer bepaald platformactie, maar niet (alleen) de klassieke zijwaartse scroller. Toys For Bob geeft je echt geen kans om de gameplay saai te vinden, met een derdepersoonscamera die vlotjes wisselt van de zijkant naar de achterkant van de protagonist, en soms zelfs de voorkant. Al die tijd hol, schuif en spring je door de levels om fruit te verzamelen, kisten aan gruzelementen te beuken en vijanden een lel te verkopen.

Magie

De game gooit er nog een inventief extraatje tegenaan, met enkele magische krachten die je in bepaalde gebieden kan oproepen. Met een druk op een knop laat je objecten in de wereld verschijnen en verdwijnen, of keer je de zwaartekracht om, iets wat je natuurlijk goed moet timen om door de levels te komen. Want die zijn best pittig. In deze game ga je dood. En vaak. Als knipoog naar ‘de goede oude tijd’ kan je zelfs in de retromodus spelen, met een beperkt aantal levens. Maar waarom zou je dat doen? Het is vaak al frustrerend genoeg om in de ‘gewone’ modus een stuk level te hernemen na een passage langs een checkpoint.

Afwerking

Technisch en grafisch zit Crash Bandicoot 4: It’s About Time prima in elkaar, met een levendige wereld en kleurrijke en erg vlotte animaties. Het ontwerp van de levels is top en ongelooflijk afwisselend. Ze zitten boordevol uitdagingen en voelen nooit generiek aan. Verder is de game afgewerkt met buitengewoon veel oog voor detail. Naast de ‘gewone’ levels krijg je uitstapjes naar bonusrondes, flashbacks naar de jaren 90, enkele multiplayermodi, een herneming van levels in spiegelzicht en een paar andere personages met hun eigen aparte moves. Een extra pluim krijgt de ‘Pass N. Play’-optie, waarbij je de controller aan een medespeler moet doorgeven telkens je de pijp uitgaat. Liefhebbers kunnen de personages ook uitdossen in allerlei gekke outfits, inclusief eenhoorn-onesie.

Ragequits

De besturing verloopt doorgaans vlot, alleen blijft de sprongmechaniek me parten spelen. Wanneer je de joystick loslaat, valt je personage namelijk recht naar beneden, ook al ren je met een flinke snelheid. Het gevolg? Veel fatale vallen, tandenknarsen en zelfs ‘ragequits’ tot gevolg. Ik kan me niet meteen herinneren wanneer ik een game zo frustrerend vond, dus dat zegt veel. Ondanks de overduidelijke liefde waarmee deze Crash Bandicoot 4: It’s About Time gemaakt is, is hij dus geen spek voor ieders bek. Maar het is een fantastische game voor wie tuk is op een uitstekend afgewerkte ouderwetse uitdaging.