'Candy Crush' kan je nu ook samen met vrienden spelen op bordspel

13 september 2018

Candy Crush: of je was er zelf verslaafd aan, of je kent het van de vele uitnodigingen van Facebook-vrienden. Voor de fans is er goed nieuws: je kan het spel nu ook samen met je vrienden spelen, en zonder naar een scherm te staren. Er is een bordspelversie op komst.

De bordspelvariant werd ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Just Games. Het wereldberoemde spel kon op zijn piekperiode in 2015 wereldwijd elke maand 500 miljoen mensen verleiden om de game te spelen. Nu kan dat dus ook in het echte leven, samen met je vrienden. Je kan het spel met 2 tot 4 spelers spelen. Het zou telkens een half uurtje duren. Het bordspel kost 19,99 euro.

Doel van het spel is om als eerste speler de kers in het midden van het bord te bereiken. Dat doe je door een magische ketting van snoepjes te verzamelen. Maar zodra er drie snoepjes van dezelfde kleur naast elkaar liggen, verdwijnen ze. Daardoor dreig je achteruit te vliegen, of zo kunnen spelers elkaar dwarsbomen in hun race naar de kers in het midden.