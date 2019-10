‘Call of Duty’ voor de smartphone is nu te downloaden (maar opnieuw niet in België) Techredactie

01 oktober 2019

13u04

Bron: AD.nl 2 Games De mobiele versie van de shootergame ‘Call of Duty’ is vanaf vandaag te downloaden voor iOS en Android. Het schietspel heeft onder andere een battle-royalemodus voor honderd spelers. In België komt de game echter niet uit.

De mobiele versie van Call of Duty is geïnspireerd op games uit zowel de Modern Warfare- als Black Ops-series. De game bevat modi als Frontline, Team Deathmatch, Domination, Gun Game en Search & Destroy. Dergelijke potjes kunnen gespeeld worden op maps als Nuketown, Hijacked, Crash en meer.

Los daarvan is er een omgeving voor battle-royalegevechten met maximaal honderd spelers. Het is mogelijk om alleen te spelen, of in duo’s of squads van vier. De battle-royalemodus bevat voertuigen om over land, door water en in de lucht te manoeuvreren. Spelers moeten kiezen uit één van zes verschillende Classes.



In België komt de game niet uit. Waarschijnlijk heeft dat de maken met de microtransacties in het spel en de strenge regels in België omtrent lootboxes. Nintendo brengt om die reden ook geen smartphonegames meer uit in het land.

Lees ook: Mario Kart eindelijk speelbaar op iOS en Android (maar niet in ons land)