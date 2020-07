‘Call of Duty’ verwijdert vermeend racistisch handgebaar uit spel Esports Club

09 juli 2020

15u21

Bron: AD.nl 0 Games ‘Call of Duty’-ontwikkelaar Infinity Ward heeft het OK-gebaar uit hun game ‘Call of Duty Modern Warfare’ verwijderd. Op internet heerst onduidelijkheid over de reden. Het gebaar zou symbool staan voor ‘blanke overheersing’.

In ‘Call of Duty’ kunnen spelers tijdens het gamen verschillende virtuele handgebaren maken. Zo was het sinds begin dit jaar ook mogelijk om het wereldberoemde OK-gebaar te maken met je linkerhand. Bij de laatste update is deze optie echter verwijderd, zonder dat de game-ontwikkelaar hier ook maar iets over heeft gemeld.

De reden voor het verwijderen lijkt te liggen bij het feit dat het gebaar sinds september 2019 geregistreerd staat als een ‘expressie van blanke overheersing'. Dit is zo vastgelegd bij de Amerikaanse Anti-Defamation League (ADL), een organisatie die antisemitisme en het verspreiden van haat probeert tegen te gaan. Er zit echter een addertje onder het gras bij de registratie van dit teken bij de ADL.

Uit de duim gezogen

In 2017 begonnen gebruikers op het anonieme internetforum 4Chan te doen alsof het OK-symbool een verborgen betekenis had. Deze compleet uit de duim gezogen theorie werd echter door extreemrechtse partijen, zoals Neo-Nazi’s en de Ku Klux Klan, opgepakt en als dusdanig haatdragend symbool gebruikt.

Ondanks dat game-ontwikkelaar Infinity Ward geen toelichting heeft gegeven over het verwijderen van het gebaar, lijkt dit onderdeel van de maatregelen omtrent de ‘Black Lives Matter’-gebeurtenissen van de afgelopen weken. Call of Duty had al eerder aangegeven er alles aan te doen om te zorgen dat hun game vrij blijft van racisme en andere vormen van haat en het verwijderen van het OK-gebaar lijkt hier onderdeel van te zijn.