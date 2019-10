‘Call of Duty’ breekt record: 100 miljoen downloads in 1 week ADN

08 oktober 2019

15u21

Bron: ANP 0 Games Geen enkele mobiele game heeft ooit zo'n succesvol debuut gehad als de nieuwe ‘Call of Duty’. Hij is in zijn eerste week 100 miljoen keer gedownload uit de Play Store van Google en de App Store van Apple. "Dit is verreweg de grootste launch van een mobiele game in de geschiedenis, voor wat betreft de spelersbasis in de eerste week", zeggen de marktanalisten van Sensor Tower tegen persbureau Reuters.

‘PlayerUnknown's Battlegrounds’ (PUBG) stond na zijn eerste week op 26,3 miljoen downloads, ‘Apex Legends’ haalde 25 miljoen installaties en ‘Fortnite’ kwam tot 22,5 miljoen in de eerste zeven dagen. ‘Call of Duty’ stond op zijn tweede dag al op 20 miljoen downloads.

‘Call of Duty: Mobile’ kwam op 1 oktober uit. Spelers moeten als commando-eenheden in verschillende delen van de wereld op zoek naar mensen die uitgeschakeld moeten worden. De game is gratis te downloaden, maar spelers kunnen in de game wapens, wagens en andere spullen kopen. Net daarom is het spel niet beschikbaar in België; ons land kent strenge regels omtrent lootboxes.



De meeste downloads van ‘Call of Duty: Mobile’ kwamen uit de Verenigde Staten en India. In China is de game nog niet beschikbaar.

‘Call of Duty’ komt op 25 oktober overigens met een nieuwe game voor spelcomputers. Die heet ‘Call of Duty: Modern Warfare’. Hij is gemaakt voor PlayStation 4, Xbox One en pc's. Het bekende spel is gemaakt door Activision. Dat is ook bekend van games als ‘Candy Crush’, ‘Overwatch’, ‘Warcraft’, ‘Hearthstone’ en ‘Diablo’.