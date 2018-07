'Call of Duty: Black Ops 4' krijgt aparte bèta voor battle royale Emile Witteman sam

14u10 4 Games Call of Duty: Black Ops 4 krijgt niet één, maar twee bèta's. De testversie van de langverwachte battleroyalemodus verschijnt namelijk apart, melden uitgever Activision en ontwikkelstudio Treyarch.

De gewone multiplayerbèta loopt vanaf 3 augustus enkele dagen voor PlayStation 4, kort daarna gevolgd door Xbox One en pc. Wie de nieuwe battle royale wil testen, moet wachten tot september.

In de multiplayerbèta kunnen spelers aan de gang met de spelmodi Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Search & Destroy en Control. Control is een nieuwe spelmodus waarbij teams om de beurt met een beperkt aantal levens twee punten moeten verdedigen.



Over de battleroyalemodus met de naam Blackout maakt Treyarch nog weinig bekend, buiten dat de gesloten bèta doorgaat in september. Spelers kunnen zich inschrijven via de Call of Duty-website.

Playstation 4

Begin: 3 augustus om 19:00 uur

Einde: 6 augustus om 19:00 uur

Playstation 4 en Xbox One

Begin: 10 augustus om 19:00 uur

Einde: 14 augustus om 19:00 uur

PC early access

Begin: 10 augustus om 19:00 uur



PC open bèta

Begin: 11 augustus om 19:00 uur

Einde: 13 augustus om 19:00 uur

Call of Duty: Black Ops 4 verschijnt op 12 oktober en bevat naast de gebruikelijke multiplayergames ook modi voor zombies en battle royale. Een singleplayermodus ontbreekt.

