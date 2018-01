'Briljant, maar o zo gemeen': is dit het moeilijkste smartphonespel ter wereld? TK

25 januari 2018

13u53

Bron: Washington Post 0 Games Je wilt even ontspannen, en speelt daarom een spelletje op je smartphone? Kies dan zeker niet voor 'Trap Adventure 2', want dat zal je alleen maar meer frustratie bezorgen. Gebruikers noemen de game 'een meesterwerk' en 'verslavend', maar de kans dat je het ooit uitspeelt is bijzonder klein.

Ontwikkelaar Hiroyoshi Oshiba zette 'Trap Adventure 2' in 2016 zonder al te veel bombarie in de Apple Store. Deze week werd het spel echter plots een succes nadat een van de gebruikers een video op Twitter postte. Het filmpje werd algauw meer dan negen miljoen keer bekeken. Niet moeilijk, want het moet wel een van de meest frustrerende spelletjes ooit zijn.

De hele opzet doet erg denken aan de klassieker 'Super Mario Bros.', maar waar de loodgieter zijn hindernissen met vrij veel gemak overwint, is het in dit spel een stuk minder eenvoudig. De scenario's lijken op het eerste zicht vrij duidelijk, maar er zit altijd wel een adder of vijf onder het gras. De voorraad vlammen, nagels en andere boobytraps lijkt onuitputtelijk, en je kan er uren over doen om door één scherm te raken. En de repetitieve muziek stelt je zenuwen intussen nog wat harder op de proef.

Zeg alvast niet dat Hiroyoshi je niet gewaarschuwd heeft: in de Apple Store meldt hij duidelijk dat iedereen het op eigen risico moet downloaden. "Opgelet, dit zou wel eens het moeilijkste, irritantste en meest frustrerende spel ooit kunnen zijn. Als je je vaak ergert, raad ik je niet aan om dit te spelen. Het zal je letterlijk gek maken. Zoals ik al zei, deze game is enorm stresserend."

Heel wat gamefanaten vinden het spel ondanks zijn belachelijk moeilijke niveau echter een meesterwerk. Het ziet er simpel uit, maar Oshiba heeft duidelijk veel talent. En écht onmogelijk is het trouwens ook niet: op YouTube zijn filmpjes opgedoken waarin iemand het spel tot een goed einde brengt.