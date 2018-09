"Bepaal je eigen lot": lanceertrailer Assassin's Creed Odyssey legt nadruk op keuzevrijheid sam

25 september 2018

18u28 1

Meer keuzevrijheid, dat is een van de grote vernieuwingen van Assassin’s Creed Odyssey. De game, die zich afspeelt in het oude Griekenland, bevat namelijk veel RPG-kenmerken. Spelers kunnen voor het eerst kiezen uit een mannelijk of vrouwelijk personage, en het spelverloop wordt onder meer beïnvloed door wat je antwoordt tijdens dialogen. De lanceertrailer draait dan ook rond die keuzevrijheid.

De setting is de vijfde eeuw voor Christus tijdens de tijdens de Peloponnesische Oorlog tussen Sparta en Athene. De hoofdrolspelers Alexios en Kassandra zijn huursoldaten met Spartaans bloed die uitgroeien van verstotenen tot helden. De game verschijnt op 5 oktober, maar eigenaars van speciale versies kunnen drie dagen eerder aan de slag.

Bekijk ook: