'Battlefield V' keert terug naar zijn WOII-origine in een ambitieus knalfeestje Raf Picavet

24 mei 2018

16u47 0 Games Twee jaar geleden kwam Battlefield 1, een multiplayershooter in een fenomenaal neergezette Eerste Wereldoorlog-setting. In oktober volgt Battlefield V en daarmee keert ontwikkelaar DICE terug naar WOII. Voor een zo mogelijk nog ambitieuzer knalfeestje, dat de lat qua diepte, breedte en intensiteit weer wat hoger legt.

16 jaar geleden kwam de toen nog kleine Zweedse ontwikkelaar DICE aanzetten met ambitieuze multiplayershooter Battlefield 1942. Er waren al heel wat shooters waarin spelers elkaar via lokale netwerken of online te lijf konden, maar er geen enkel voerde zo’n uitgestrekt virtueel slagveld op. Uitgestrekt genoeg om er met land-, water- en luchtvoertuigen op loos te gaan.

Battlefield en DICE werden grote namen in de gamewereld. Ook nadat de reeks zo’n vijf jaar geleden wat op de dool leek. Met Battlefield 1 in 2016 leek de serie zijn tweede adem te hebben gevonden en zette ze voor het eerst sinds lang meer exemplaren weg dan grote concurrent Call of Duty. Een wapenfeit dat DICE met Battlefield V in oktober hoopt over te doen.

WOII, de vergeten brandhaarden

Voorafgaand op de wereldwijde officiële Battlefield V-reveal gisteravond kregen we de kans om de ontwikkelaar zelf uit te horen over wat we allemaal van deze game mogen verwachten. Zoals je wellicht al uit de trailer kon afleiden, verplaatst de actie zich naar de Tweede Wereldoorlog. Een platgetreden pad? Ja, maar de jongens bij DICE maken zich sterk dat ze in Battlefield V voor de verhalen en locaties gaan die zelden of niet in andere games of films opgevoerd worden. Denk aan het Noorse verzet, operaties boven de noordpoolcirkel, de bevrijding van Rotterdam, … .

Eén game, drie belevingen

Battlefield V telt drie luiken. Eerst en vooral zijn er de War Stories’ Dat zijn korte singleplayercampagnes die telkens een ander personage opvoeren en volgen in zijn of haar persoonlijke WOII-belevenissen. Combined Arms staat voor een coöperatieve spelbeleving waarin vier spelers samen door altijd weer iets anders opgebouwde missies kunnen ploeteren. Ideaal voor een meer intieme multiplayerkick onder vrienden én een eventuele aanloop naar het snoeiharde werk van het derde luik en uiteindelijk meest populaire luik: de competitieve multiplayer.

Grand Operations

De meeste spelmodi in die competitieve multiplayer keren terug. Zoals Team Deathmatch, het controleren van zoveel mogelijk strategische punten in Domination en het oprukken over een langgerekt slagveld (of het tegenhouden van dat oprukken) in Conquest. Nieuw zijn de Grand Operations, die goed zijn voor ruwweg een uur van je tijd en zijn opgetrokken uit drie op elkaar volgende dagen, oftewel matchen. Het resultaat van elke match heeft impact op hoe sterk je aan de volgende begint.

De eerste match kan zo’n Team Deathmatch zijn, de tweede een Conquest, de derde Domination. Wordt die derde match niet beslissend gewonnen of verloren, dan volgt een vierde Last Stand-match. Zonder respawns, met beperkte munitie, kortom: alles om dat uur spelplezier naar een nagelbijtend spannende en intense finale te leiden.

Op het terrein

De manier waarop je over het terrein rent, springt, schiet en samenwerkt is hier en daar grondig aangepakt. Zo kan je nu de nukken van elk wapen met wat oefening leren kennen en daar een grotere precisie uit puren. Zo kan je nu vlot van op je buik naar je rug rollen om doelwitten achter je in het vizier te nemen. Je zal minder stabiel over gladde ondergrond navigeren. Kanonnen, zware mitrailleuropstellingen en luchtafweergeschut kan je nu achter een voertuig hangen om ze naar een betere positie te slepen – of om ze in sommige gevallen als mobiele zwaarkaliberspuwers te gebruiken.

Alles kan kapot

Sinds Battlefield Bad Company staat de reeks bekend om zijn verregaande mogelijkheden om bomen, huizen en andere structuren tot spaanders en/of puin te reduceren. Dat werkt nu nog realistischer met vaak visueel spectaculaire en tactisch ‘boeiende’ gevolgen. Je kan nu ook platgelegde gebouwen met zandzakken en andere verstevigingen terug opbouwen tot makkelijker verdedigbare bolwerken. Iedere klasse kan met het juiste gereedschap zandzakken, prikkeldraad, loopgraven, tankstoppers en andere structuren plaatsen, maar de supportklasse doet dit sneller en heeft meer opties.

Weer de strijd in

Je hoeft niet langer de medicklasse gekozen te hebben om een gevallen squadgenoot terug op de been te helpen. De ontvanger van je eerste hulp krijgt daarmee (in tegenstelling tot wanneer een medic dat doet) geen volle gezondheidsbalk terug, maar hij of zij kan wel verder vechten. Dat ‘genezen’ is nu overigens niet louter een kwestie van een knop indrukken en anderhalve seconde wachten, maar een heel persoonlijke animatie waarbij helper en geholpene elkaar in de ogen kijken. Het is daarbij ook mogelijk om een gevallen medestrijder eerst tot op een veiligere plek te slepen en hem of haar daar van eerste hulp te voorzien.

Squaddies 4 life

Dat kunnen op de been helpen van een squadgenoot is maar een van de vele manieren waarop Battlefield V je op een heel intuïtieve ongedwongen manier aanzet tot samen spelen met je squad. Ga samen voor doelen, genees elkaar, voorzie je squaddies van munitie en je verdient Squad Reinforcement Points. Die kan je squadleader inruilen voor handige tot imposante beloningen. Denk aan munitiedrops, maar ook aan een tank die enkel door je squad te bemannen is. Of wat dacht je van een V2-bombardement. Wie wacht op een respawn kan over de schouder van zijn teamleden blijven meekijken en nu kan je ook tijdens laadschermen met elkaar blijven communiceren.

Eén keer betalen

Oké, wie cosmetische extra’s wil om zijn personage, wapens, voertuigen, squad of clan van een unieke zelfgekozen look te voorzien, kan daar via microtransacties zoveel geld aan uitgeven als hij of zij zelf wil. Echter, in tegenstelling tot de Premium Pass van de vorige Battlefield-afleveringen, betaal je niet langer meer om later in de levenscyclus te genieten van nieuwe mappen, uitbreidingen en ander lekkers. Je zal dus niet meer voor het probleem komen dat je niet in de game van je vrienden kan omdat die wel een uitbreidingspakket hebben gekocht en jij niet.

Battlefield V verschijnt 19 oktober 2018 voor pc, PS4 en Xbox One.