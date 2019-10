"Aantal Belgen dat gamet op smartphone met tiende gestegen” IB

24 oktober 2019

01u20

Bron: Belga 0 Games De helft van alle smartphonegebruikers in België speelt spelletjes op zijn of haar smartphone. In vergelijking met vorig jaar gaat het om een stijging met 9 procent. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de jaarlijkse Global Mobile Consumer Survey van Deloitte.

"De helft van alle Belgische smartphonebezitters speelt spelletjes op de smartphone", zegt Vincent Fosty van Deloitte. "In België wonen 4,2 miljoen actieve gamers, die in 2017 naar schatting 302 miljoen euro hebben uitgegeven aan spelletjes." Net geen 30 procent van de mobiele gamers geeft geld uit aan spelletjes. Slechts 16 procent geeft meer uit dan 1 euro per maand, 5 procent betaalt meer dan 20 euro per maand.

Meer vrouwen dan mannen spelen games op hun smartphone

Volgens het rapport is het percentage vrouwen dat games speelt op hun mobiele telefoon (52 procent), hoger dan het percentage mannen (48 procent). Hoe jonger de leeftijdsgroep, hoe vaker gebruikers gamen op hun mobiele telefoon, klinkt het voorts. Tegenwoordig speelt ruim 70 procent van de 18- tot 24-jarigen spelletjes op de smartphone. Bij de 25- tot 34-jarigen gamet 64 procent op het toestel, bij de 35- tot 44-jarigen gaat het om 54 procent.

Uit het rapport blijkt ook dat wearables, zoals een smartwatch of activiteitstracker, aan een opmars bezig zijn. Meer dan een vijfde van de Belgen (22 procent) beschikt al over minstens één wearable om te verbinden met zijn of haar smartphone. "In de afgelopen vier jaar groeide de markt van de wearables zeven keer sneller dan die van smartphones en veertien keer sneller dan die van laptops en tablets", luidt het.

93% gebruikt smartphone dagelijks

Voorts komt uit de resultaten naar voren dat inmiddels 93 procent van de Belgen elke dag gebruikmaakt van zijn of haar smartphone. Meer dan een derde leest er dagelijks het nieuws mee en meer dan een vijfde bekijkt korte video's of liveposts. Facebook blijft het populairste communicatieplatform in alle leeftijdscategorieën, voor Instagram en Snapchat. Dit jaar heeft 63 procent van de smartphonegebruikers een product of dienst gekocht via de smartphone.