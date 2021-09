GAMEREVIEW. ‘True Colors’ is de geloofwaardigste ‘Life is Strange’-game tot nu toe

De hoofdrollen in True Colors , de prima nieuwe aflevering in de Life is Strange -videogamereeks, zijn deze keer eens niét weggelegd voor een bende door Weltschmerz verteerde tieners of mishandelde lagereschoolkinderen: het merendeel van de cast is vlot de twintig voorbij. Maar sores hebben ze wél nog steeds. En bij eentje komen daar natuurlijk ook bovennatuurlijke krachten bij.

Haven Springs, Colorado is het soort afgelegen stadje dat alleen maar in de dagdromen van Amerikaanse Oost- en Westkustbewoners bestaat, het soort dat ’s morgens met het nieuwe nummer van The Atlantic of The New Yorker onder de arm uit zijn Tesla stapt. Er is nog een ouderwetse platenwinkel, die ouderwetse vinylplaten verkoopt, en het rek met de cd’s – dat monster van de moderne tijden! – in een achterzaaltje heeft ondergebracht. Het lokale café wordt gerund door een voormalige voorman in de inmiddels al enkele jaren geleden gesloten mijnen. Er hangen lui in houthakkershemden aan de toog en aan de tafeltjes, maar cafégevechten blijven uit. De belangrijkste bron van levensonderhoud in de buurt van het stadje, die mijnen dus, is opgedroogd, maar nergens zie je bij de inwoners het soort sentimenten opborrelen die begin dit jaar tot de bestorming van het Capitool hebben geleid.

Volledig scherm Alex' bovennatuurlijke krachten zijn empathisch van aard. © Square Enix

Wereld van details

De spelwereld van videogame Life is Strange: True Colors, dat fictieve stadje dus, is een idylle. Zo wordt Haven Springs ook meteen visueel naar het scherm gebracht: vanaf de eerste minuten kan er al naar een Zen Moment worden gevlucht, waarbij de speler van de aanblik van de omgeving kan genieten terwijl er plukjes akoestische gitaarmuziek door de luidsprekers galmen. Precies de juiste plaats voor Alex, een late tiener/jonge twintiger (leeftijd wordt niet gespecificeerd in de perstekst) die haar hele jonge leven van pleeggezin naar instelling en weer terug werd gestuurd, en nu eindelijk bij haar oudere broer Gabe kan wonen. Tot er, niet lang na haar intrede in Haven Springs, iets vreselijks gebeurt, dat de plot van True Colors in gang trapt. Een plot waarin ook Alex’ bovennatuurlijke krachten weer een rol zullen spelen.

Want jazeker: net als bij Life is Strange (2015 alweer), Before the Storm (2017) en Life is Strange 2 (2018) is ook bij deze je hoofdpersonage behept met krachten die de natuur tarten: Alex is buitengewoon empathisch, en kan het aura en een deel van de gedachten of herinneringen van andere personages lezen. Maar tegelijkertijd wordt ze zelf snel opgeslokt door de positieve of boosaardige vibe die iemand uitstraalt. Die krachten hebben een minder sterke fysieke impact op de spelwereld dan de tijds- en zwaartekrachtmanipulatie die de voorgaande games hun hoofdpersonage verleenden, maar True Colors is daar geen mindere game door. Integendeel zelfs, want ze sluiten nauwer aan bij dat element waar ook bij de voorgaande Life is Strange-delen al de ware kracht zat: de speelbare interactie tussen de personages.

Volledig scherm De personages zijn deze keer iets ouder. © Square Enix

Overtuigingskracht

Per definitie is er weinig behendigheid nodig om het einde van Life is Strange: True Colors te bereiken. Net als de drie eerdere games uit de serie passen de gebeurtenissen zich zo goed mogelijk aan je spelerkeuzes aan, in plaats van andersom. Maar het scenario zorgt er wel mooi voor dat er geregeld heel wat op het spel staat. De personages zijn, meer dan ooit in deze reeks, hetgeen waarop de game steunt. Het zijn ook stuk voor stuk innemende, geloofwaardige sujets die Haven Springs bevolken. Ze hebben een tegenwoordigheid die ook in de details van de omgeving zit, of in Alex’ sms- en social media-geschiedenis die je kunt doorspeuren op haar smartphone (doén, overigens: ook daarin schuilt een weelde aan verhalende details over het verleden van het personage, zonder dat dat je in de snuit wordt geduwd).

Volledig scherm Haven Springs, het stadje waar de game zich afspeelt, is vanuit elke denkbare hoek rijp voor een ansichtkaart. © Square Enix

Alleen jammer dat ook True Colors die overtuigingskracht, die dieper dan ooit geworteld zit in zijn spelwereld en zijn personages, alwéér mist in een element dat zeker in dit soort games belangrijk is: de dialogen. Veel te vaak glijden de gesprekken af naar het soort fluttige coming of age-clichés die ook bij de andere Life is Strange-games de ervaring stoorden. Er zit dezelfde schrijnende gemakzucht in. Wanneer gamemakers zeggen dat videogames als entertainmentmedium op gelijke hoogte moeten worden gesteld als, pak ‘m beet, films of tv-series, hebben ze vanzelfsprekend overschot van gelijk. Maar dan moeten ze ook volgens precies dezelfde kwaliteitsmaatstaven durven te worden beoordeeld. En in dat geval zouden we – opnieuw, net dus als bij de drie eerdere games uit deze serie – zeggen dat een film of een tv-reeks met dialogen van dit niveau nooit een kritische hoogvlieger kan worden.

Life is Strange: True Colors is uit voor PlayStation, Xbox, Nintendo Switch en pc.

Volledig scherm Nevenpersonage Steph dook al op in 'Life is Strange: Before the Storm'. © Square Enix