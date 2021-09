GAMEREVIEW ‘Golf Club: Wasteland’: golfen op ruïnes van een verwoeste beschaving - de onze!

In Golf Club: Wasteland sta je een balletje te slaan op een verlaten planeet waarop ooit een bloeiende, relatief hoogtechnologische beschaving moet hebben geleefd. Aan de verwoeste gebouwen te zien moet ze ongeveer zo ver zijn gevorderd als de onze. Maar wacht eens, is dat niet het deels verwoeste Atomium in de verte?

Er bestaat een volksgezegde over sporten die met een bolvormig object worden gespeeld: ‘hoe kleiner de bal, hoe groter de kwal’. In videogame Golf Club: Wasteland klopt dat, want de door natuurrampen verwoeste planeet Aarde is in deze intrigerende puzzelgame gedegradeerd tot een golfparcours voor de superrijken, die ernaar afzakken vanuit hun nieuwe optrekje op Tesla City, Mars. En jij staat er dus rustig een balletje op te slaan in je ruimtepak.

Maar weinig is wat het lijkt in Golf Club: Wasteland. Zijn onderliggende boodschap – dat, als we er hier zo’n potje van blijven maken als vandaag, dit weleens een scenario zou kunnen worden – steekt de game niet onder stoelen of banken. Maar via radio-uitzendingen van Radio Nostalgia from Mars, het officiële radiostation van de Marskolonie die al die éénprocenters hebben opgetrokken, hoor je stilaan wat er écht aan de hand is. En aan de identiteit van je naamloze spelerpersonage valt ook wat te ontdekken.

Golf Club: Wasteland gebruikt een klein stuk uit de mechanieken die golfspelletjes al zo’n veertig jaar hebben vastgesteld: je kunt de hoek en de kracht van je golfclub bijstellen voor je slag. Maar het is wel een 2D-game (zelfs de allereerste noemenswaardige golfgames, zoals Leaderboard uit 1986, probeerden het tenminste in drie dimensies), je kunt de precieze plaats van impact op de bal niet kiezen, en evenmin hoef je golfclubs te selecteren. Het is dan ook véél meer een puzzelgame dan een game die de golfsport probeert te simuleren: je moet een soms lastig traject uitleggen doorheen verwoeste gebouwen, al dan niet met obstakels die je bal kunnen doen verdwijnen.

Maar het wordt al snel duidelijk dat golf – ondanks de titel van de game - niet het dragende element in Golf Club: Wasteland is. Het golfen is eerder een excuus voor andere dingen: het vrij unieke universum dat de makers voor je hebben opgetrokken, met verwoeste steden en andere decors die zich bij je aandienen als een soort zoekplaatje. Herkenbare elementen ver op de achtergrond doen je beseffen waar precies op de kaduke planeet Aarde je je precies bevindt. En wie is dat rare wezentje in de schaduwen?

Ook die Radio Nostalgia from Mars speelt een belangrijke rol in de eerder lyrische indrukken die Golf Club: Wasteland bij je probeert achter te laten. Tussen de nummers van de aparte soundtrack door, die van bubblegumdeuntjes tot techno reken, krijg je flarden nieuwsberichten en talk radio die een ontluisterend beeld schetsen van hoe het leven op Mars écht gaat momenteel. Je behoort misschien tot de ‘gelukkigen’ die nog net op tijd zijn gevlucht voor de ecologische ramp die onze Aardkloot onbewoonbaar heeft gemaakt, maar wat als je daarginds onder een repressief overlevingsregime (‘Corporate’) moet leven, je eigen urine moet recycleren, en maar dertig seconden per dag (er is zelfs sprake van om het naar 27 seconden te trekken) mag douchen?

Golf Club: Wasteland stelt een paar pertinente vragen, en laat ze op een heel aparte manier op de speler los. Maar het is zo’n korte ervaring (op een uurtje of twee ben je er wel doorheen) en je interactie met het verhaal zo summier dat we het eerder klasseren als een intrigerend experiment dan als een voldragen videogame.