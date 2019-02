Gaat u uw job verliezen door robots? VUB-onderzoekers geven advies over mens-robot-relatie STUDIE. 7 op de 10 Belgen voorstander van robots en AI HA

07 februari 2019

Bron: Belga 0 iHLN Liefst 7 op de 10 Belgen zijn voorstander van technologie zoals robots en artificiële intelligentie (AI). Dat blijkt uit een bevraging van de Vrije Universiteit Brussel bij 1.000 Belgen. Aanleiding van het onderzoek is de lancering van het nieuwe boek ‘Homo Roboticus’, waarin vijftig VUB-wetenschappers de relatie tussen mens en robot in kaart brengen. De academici formuleren ook aanbevelingen voor de gezamenlijke toekomst van mens en technologie.

De Belgen vinden robots en AI voornamelijk een goede zaak, omdat ze routinetaken op het werk of in het huishouden kunnen uitvoeren. Het merendeel, 8 op de 10, vinden robots zelfs noodzakelijk om taken over te nemen die te gevaarlijk of zwaar zijn voor mensen.

Toch zijn Belgen ook sceptisch: meer dan de helft denkt dat een robot zijn job kan uitvoeren en 2 op de 3 Belgen denken dat er door robots en AI meer jobs zullen verdwijnen dan bijkomen.

Slechts 1 op de 3 gelooft dat er ooit diepe vriendschappen kunnen ontstaan tussen mens en robot. Een kwart geeft daarentegen aan dat hij of zij wel bevriend zou kunnen zijn met een robot, op voorwaarde dat die emoties herkent en kan tonen.

Maar er zijn ook intiemere vaststellingen, zo vindt een derde van de ondervraagden dat seks met een robot gelijk staat aan overspel.

Wat is een ‘Homo Roboticus’?

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen na een rondvraag bij 1.000 Belgen. Aanleiding van de studie is de lancering van het boek ‘Homo Roboticus’. In het boek tonen de academici aan de hand van voorbeelden welke toekomstige relatie tussen mens en technologie kan ontstaan en formuleren ze aanbevelingen.

Welke aanbevelingen doen onderzoekers?

Voor de wetenschappers is een Homo Roboticus “een persoon die zich niet onderwerpt aan robotica en artificiële intelligentie, maar de technologie inzet ten voordele van zijn of haar leven, werk en maatschappij.”

Heel wat mensen zijn nog bang voor technologie als robots en AI en daarom legt een eerste aanbeveling de focus op sensibilisering. Een publiek debat waarbij visies van de overheid, de industrie, de universiteiten en de burgers worden samengebracht, dringt zich op om de technologische bewustwording te vergroten.

Een bijna vaststaand feit is dat robots de mens in de toekomst zullen helpen in de arbeid of deze zelfs gedeeltelijk zullen overnemen. De verandering op de arbeidsmarkt zal er dus voor zorgen dat alle werknemers met meer technologie te maken krijgen. De VUB-onderzoekers bevelen daarom aan om levenslang loopbaanleren te ondersteunen en te stimuleren, om ervoor te zorgen dat werknemers de boot niet missen.

“Het voorstel van levenslang leren is vandaag al van toepassing”, wijst prof. Vanderborght erop. “Zo zullen er bij Proximus mensen worden ontslaan, maar zullen er ook nieuwe werknemers aangenomen worden die een digitaal profiel hebben doordat de huidige arbeiders die evolutie niet hebben gekend.”

Op Europees vlak is er ook werk aan de winkel, stellen de wetenschappers vast. De Europese technologiebedrijven zijn weinig zichtbaar, terwijl Amerika en China grote investeringen maken en streven naar die koppositie op vlak van robotica en AI.

Om een correct gebruik van robots te verzekeren is er absoluut een ethisch technologisch charter nodig, meent de wetenschap. De robots zullen hun intrede maken op de werkvloer, maar ook in de huiskamer of worden zelfs deel van een lichaam. Technologische ongelijkheid moet ook tegengegaan worden, want niet iedereen zal zich dit kunnen permitteren. De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen gelijke toegang krijgt tot de technologie, aldus de onderzoekers.

Tenslotte kan ook duurzame ontwikkeling een belangrijk voordeel halen uit de technologie, want die heeft het potentieel om bijvoorbeeld de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s of Sustainable Development Goals, nvdr.) van de Verenigde Naties te versnellen met slimme toepassingen. Zo onderzoekt het World Food Program bijvoorbeeld hoe zelfrijdende trucks voedsel naar oorlogsgebied kunnen brengen.

