Fraude op Maps: Google verwijderde vorig jaar drie miljoen nepprofielen van bedrijven Techredactie/Tweakers

21 juni 2019

16u04

Bron: AD.nl 0 iHLN Google heeft vorig jaar ruim drie miljoen nepprofielen van bedrijven verwijderd van het bekende onderdeel Google Maps. De zoekgigant maakt dat bekend nadat The Wall Street Journal publiceerde over fraude op Maps. Bedrijven zouden nepprofielen plaatsen om te doen alsof ze dichtbij een klant zitten.

Volgens Google is meer dan 90 procent van de nepprofielen verwijderd voordat gebruikers van Maps deze konden zien. De zoekreus zegt dat 85 procent van de profielen is verwijderd met behulp van interne systemen. Naar aanleiding van meldingen van gebruikers zijn er ruim 250.000 bedrijfsprofielen verwijderd. Google zegt ook meer dan 150.000 accounts geblokkeerd te hebben die misbruik maakten van Maps. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van een jaar eerder.

“In de buurt”

Google geeft de cijfers nadat The Wall Street Journal een artikel publiceerde over fraude op Maps. De krant beschrijft daarin dat bijvoorbeeld loodgietersbedrijven meerdere locaties registeren, om bij zoektochten op het web tevoorschijn te komen als een bedrijf dat in de buurt van de klant zit. Ook zijn er frauduleuze bedrijven die de naam van een bestaand bedrijf inpikken en daar hun eigen telefoonnummer bijplaatsen, om klanten te winnen van concurrenten.

Advertenties

Volgens onderzoek van The Wall Street Journal resulteerde een zoekopdracht naar een loodgieter in een deel van New York in dertien valse adressen bij de eerste twintig resultaten. Bovendien was maar twee van de twintig bedrijven bereid om op het betreffende adres een afspraak te maken. Als bedrijven hun locatie op de kaart zetten, zijn ze verplicht om klanten ook op dat adres te ontvangen.



De problemen met fraude op Google Maps zouden de afgelopen tijd zijn toegenomen, omdat Google meer gebruik is gaan maken van advertenties op het platform. Door advertenties in te kopen verschijnen bedrijven bovenaan de lijst bij zoekopdrachten. Tegen betaling kunnen frauduleuze bedrijven op die manier naar boven komen.