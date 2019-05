Franse Senaat stemt voor digitaks voor internetgiganten IB

22 mei 2019

06u53

Bron: Belga 1 iHLN In Frankrijk heeft de Senaat afgelopen nacht in eerste lezing groen licht gegeven voor een nieuwe belasting voor internetgiganten. Er waren 181 stemmen voor, 4 tegen en 158 onthoudingen. In de tekst werd wel het tijdelijke karakter van de maatregel ingeschreven.

Frankrijk is op vlak van een digitaks een van de pioniers. Er gingen in het land al langer stemmen op voor een specifieke belasting voor internetgiganten. Die wordt bij onze zuiderburen met het acroniem Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) aangeduid. De Franse regering mikte lang op een Europese belasting, maar enkele weken geleden bleken plannen in die richting definitief te zijn begraven. Ierland, Zweden, Denemarken en Finland kantten zich tegen. Parijs had vooraf al laten weten dat het bij het uitblijven van een Europees akkoord op eigen houtje een digitaks zou invoeren.

Drie procent omzetbelasting

De taks wordt van toepassing op internetgiganten die wereldwijd een omzet draaien van minstens 750 miljoen euro, en in Frankrijk minstens 25 miljoen euro omzet halen. Hen wordt een omzetbelasting opgelegd van drie procent. De belasting viseert inkomsten uit reclame, de verkoop van gegevens en commissies. Volgens Parijs zal een dertigtal ondernemingen moeten bijdragen. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse bedrijven, maar ook Chinese, Duitse, Spaanse en Britse bedrijven en één Frans bedrijf. De taks moet in 2019 400 miljoen euro in het laatje brengen, en 650 miljoen in 2020.