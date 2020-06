Franse kinderrechtenorganisatie chat via gevleugelde Fortnite-avatar met mishandelde kinderen HLA

15 juni 2020

12u20

Bron: Le Parisien 3 iHLN Een maand lang kropen vrijwilligers van de Franse kinderrechtenorganisatie L’Enfant Blue in de huid van een blauwe, gevleugelde avatar op het populaire online spel Fortnite. Op die manier hoopte de organisatie kinderen die thuis worden misbruikt of mishandeld, op een discrete manier te bereiken tijdens de lockdown. Maar liefst 350 kinderen en jongeren namen de gevleugelde avatar in vertrouwen.

Om dat vertrouwen te winnen, probeerde de organisatie om hun aanwezigheid op het populaire spel geheim te houden voor volwassen. Opdat kinderen en jongeren wel op de hoogte zouden zijn, werd over de actie enkel gecommuniceerd via een aantal populaire influencers en e-sportteams. Zij vertelden over de blauwe avatar op Snapchat, Instagram en Twitch, een platform waarop live videogames worden uitgezonden. “Als je het slachtoffer bent van enige vorm van geweld, voeg dan het Epic Enfant Blue-account toe op Fortnite om discreet te chatten”, klonk het daar.

Maar liefst 1.200 jongeren tussen de 10 en 17 jaar legden contact met de avatar. De meerderheid van hen deed dat puur uit nieuwsgierigheid, maar 350 van hen namen de avatar in vertrouwen en deelden "min of meer ernstige persoonlijke problemen", vertelde Laura Morin, directrice van de organisatie aan de Franse krant Le Parisien. Enkelen meldden dat ze zich in een “extreem urgente situatie” bevonden, aldus de directrice. De vrijwilligers van L’Enfant Blue verwezen de jongeren tijdens de chatgesprekken door naar gepaste en gespecialiseerde hulpverleningsorganisaties.

De organisatie start nu een werkgroep op, samen met de Franse staatssecretaris voor Kinderbescherming, de politie en enkele makers van videogames om een permanent systeem op poten te zetten.