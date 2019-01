Frankrijk krijgt een van krachtigste supercomputers van Europa ADN

08 januari 2019

Frankrijk krijgt een van de krachtigste supercomputers in Europa, goed voor een rekenvermogen van 15.000 computers van de recentste generatie. De supercomputer kan onder meer gebruikt worden voor berekeningen rond klimaatverandering, studie van materialen of biologie, maar ook voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie.

Een supercomputer laat toe dat grote volumes aan gegevens behandeld of complexe berekeningen uitgevoerd worden. Die zijn bijvoorbeeld nodig voor weersvoorspellingen of ontwerpen van nieuwe vliegtuigen of geneesmiddelen.

Op volle vermogen heeft de nieuwe supercomputer een rekencapaciteit van meer dan 14 petaflops per seconde, een verdubbeling van de huidige beschikbare rekencapaciteit in Frankrijk. De nieuwe supercomputer heeft een prijskaartje van 25 miljoen euro en zal geïnstalleerd worden in het rekencentrum IDRIS in de buurt van Parijs tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. De supercomputer moet beschikbaar zijn vanaf september.