Frank Molnar voor HLN op CES in Las Vegas: 'Mindblowing' Van automatisch openbaar vervoer tot de nieuwe Netflix serie Redactie

Las Vegas is dé place to be voor nerds en digitaal verslaafden. Alle nieuwe trends en concepten worden er voorgesteld op de technologiebeurs CES 2018.



Wij stuurden Frank Molnar erop af en hij stuurde ons dit verslag.

RV - Frank Molnar Deze sociale robot zegt hallo wanneer je de kamer binnenkomt. Hij kent zelfs je naam.