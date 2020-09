Fotobewerkingsapp Gradient onder vuur door feature die etniciteit verandert: “Promoot blackface” nl

24 september 2020

11u16

Bron: CNN 2 iHLN “Vind je evenbeeld uit Brazilië, Azië, Europa en India.” De nieuwe optie op de fotobewerkingsapp Gradient lokt controverse uit omdat mensen er hun etniciteit mee kunnen veranderen, wat sommigen racistisch en een promotie van ‘blackface’ vinden.

Tot voor kort kon je op Gradient je haarkleur veranderen, puisten wegwerken op foto’s of de app laten bepalen op welke celebrity je lijkt. De nieuwe optie, die Gradient op haar website beschrijft als een manier om “te ontdekken hoe je eruit zou zien als je in een ander continent geboren was”, vinden sommigen een stuk minder onschuldig.

Onder anderen tv-persoonlijkheden Scott Disick en Brody Jenner, bekend van de realityshow ‘Keeping Up With The Kardashians’, postten hun bewerkte foto’s op Twitter, maar verwijderden die weer na felle kritiek. Mensen noemden de feature “racistisch” en vinden dat het “blackface promoot”, waarbij witte mensen zich zwart opmaken en een karikatuur van zwarte mensen opvoeren. Twitteraars wezen er ook op dat India ook deel uitmaakt van Azië.

Gradient maakt gebruik van artificiële intelligentie (AI) en noemt zichzelf “de toekomst van mobiel foto’s bewerken”. Het algoritme kan kenmerken van het gezicht analyseren en ze bijvoorbeeld veranderen.

Het is niet de eerste keer dat de app controverse uitlokt. Vorig jaar werden er vragen gesteld bij haar privacybeleid, dat hen toeliet om foto’s van gebruikers zonder toestemming te gebruiken of gebruikers een abonnement aan te rekenen. Dat schrijft nieuwswebsite Mashable.