Fortnite-uitgever sleurt Google in Australië voor gerecht

Netflix lanceert Tik­Tok-kloon

4 maart Videostreamingdienst Netflix lanceert ‘Fast Laughs’, een nieuw onderdeel in hun mobiele app waar je korte, grappige video’s kan bekijken van series, films en comedyshows die op het platform staan. Netflix wil je hiermee inspiratie geven bij de keuze voor je volgende film of serie. In eerste instantie is de nieuwe feature beschikbaar voor iOS-gebruikers in een ‘beperkt aantal landen’.