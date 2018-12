Fortnite-held Thorben (18) stopt met school: “Mijn ouders zijn supertrots” Sebastiaan Quekel

21 december 2018

12u25

Bron: AD.nl 5 iHLN Stoppen met school zodat je fulltime Fortnite kunt spelen en streamen op YouTube. Kinderen die dit van plan zijn, krijgen ongetwijfeld een veeg uit de pan van hun ouders. Maar bij Thorben van Berkel thuis in het Nederlandse Uden overheerst trots. Want juist dankzij Fortnite is de 18-jarige eigenaar geworden van een succesvol bedrijf waar menig ondernemer jaloers op kan zijn. “Deze game heeft mijn leven op z’n kop gezet.”

Hij verdient meer dan een piloot, wordt elke dag bestookt met fanberichten en kan niet meer over straat zonder herkend te worden. En dat alleen maar omdat de Nederlandse Thorben (18) goed is in één ding: gamen.

De tiener is op de Playstation de beste Fortnite-speler van Nederland en heeft op YouTube een van de snelst groeiende gamekanalen ter wereld. Hij zit intussen aan ruim een kwart miljoen abonnees. Met lucratieve samenwerkingen met multinationals is de prille loopbaan van Thorben in een stroomversnelling gekomen. “Het is zo bizar wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd”, vertelt de gameheld enthousiast.

Zijn zolderkamer is onlangs verbouwd tot een complete studio. Van alle gemakken voorzien om de meest professionele YouTube-video’s te maken en nog groter en populairder te worden. Dat gaat Thorben goed af: iedere dag komen er honderden abonnees en fans bij. Hij heeft intussen ook een eigen kledinglijn.

School

Het combineren van zijn YouTube-kanaal en zijn studie ging hem steeds moeilijker af. “Ik kon het dan ook niet meer opbrengen”, vertelt Thorben over zijn ict-opleiding. Deze zomer hakte hij de knoop door. “Ik ben gestopt met mijn studie en richt mij nu voor de volle honderd procent op vThorben, mijn merknaam, en Fortnite.”

Zijn ouders waren aanvankelijk sceptisch. “Maar nu ze zien wat ik allemaal heb bereikt staan ze volledig achter mijn besluit. Ze zijn supertrots op wat ik allemaal doe en kijken al mijn video’s op YouTube met veel plezier.”

Toewijding

“Ik werk niet doordeweeks of in het weekend, maar altijd”, vertelt Thorben. “Elke seconde van de dag ben ik met YouTube en mijn bedrijf bezig. Dan weer met mijn kledinglijn, dan weer met bedrijven die een leuke opdracht hebben. Af en toe is het zwaar, maar gelukkig heb ik een manager en wat experts om mij heen die veel dingen voor mij regelen. Wat mijn fans betreft, doe ik uiteraard alles zelf.”

Ondertussen weet Thorben dat de toewijding en liefde van zijn fans diep kan gaan. Op Instagram schieten de fanaccounts (aangemaakt door zowel jongens als meisjes) als paddenstoelen uit de grond, en op Twitter en Facebook poseren kinderen vol trots met zijn sweaters en broeken. Zelf ziet hij het niet zo, maar langzaam maar zeker groeit deze 18-jarige jongen uit Uden uit tot een fenomeen.

“Ik weet dat ik rond het middaguur beter niet naar de Jumbo-supermarkt kan gaan. Dan krijg je echt complete scholen achter je aan. Natuurlijk is dat leuk, maar bij een groep van vijftig kinderen kun je de aandacht simpelweg niet meer verdelen.”

Hype

Maar wat als de hype straks gaat liggen? Als Fortnite aan populariteit verliest? “Dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren”, verwacht Thorben. Onlangs werd het zevende seizoen van het spel uitgebracht, waarmee de wereld van Fortnite werd omgetoverd tot een winterparadijs. “Dat is het leuke aan Fortnite: het blijft vernieuwen en inspelen op de actualiteit. Nu hangt er een leuk kerstsfeertje in het spel. Speciaal voor de livestreams zet ik ook een kerstboom neer op mijn kamer, dat vinden die jonge kijkertjes ook gezellig.”

Waar het eindigt voor Thorben? “Ik heb niet echt een doel, dus ik zou het zo niet weten”, vertelt hij nuchter. “Het verdient goed, dat zal ik niet ontkennen, maar voorlopig blijf ik gewoon bij mijn ouders in Uden wonen. Zelf een huis kopen, daar moet ik nu even niet aan denken hoor. Dat komt over een paar jaar wel.”

