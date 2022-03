Fitbit roept 1,7 miljoen smartwatches terug vanwege probleem met de batterij

games Vrede in ‘World of Warcraft’: Alliance- en Hor­de-spe­lers mogen binnenkort samenwer­ken

In een toenemend gepolariseerde buitenwereld werken de makers van onlinegame World of Warcraft een bijna twee decennia lopende tegenstelling weg: spelers die zich hebben ingetekend bij de Alliance en de Horde, de twee vijandige mogendheden in de fantasiewereld Azeroth, kunnen vanaf binnenkort samen andere vijanden te lijf gaan.

23 februari