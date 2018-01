Fins beveiligingsbedrijf waarschuwt voor achterpoortje in miljoenen bedrijfslaptops: te hacken in 30 seconden TT

10u59

Bron: Belga 0 Thinkstock iHLN Het Finse cybersecuritybedrijf F-Secure zegt een achterpoortje gevonden te hebben waardoor miljoenen bedrijfslaptops binnen 30 seconden gehackt kunnen worden. Het kan wel alleen maar als de hacker de laptop daadwerkelijk even kan gebruiken.

Het achterpoortje zit in Intel AMT (Active Management Technology), een populaire technologie die aanwezig is in erg veel laptops. "Het lek lijkt bijna te simpel om waar te zijn, maar heeft een vernietigende impact als deze wordt ingezet", zegt Harry Sintonen, Senior Security Consultant bij F-Secure. "In de praktijk kan een hacker hierdoor totale controle over de laptop van een gebruiker krijgen. Ongeacht welke strenge en uitgebreide beveiligingsmaatregelen het bedrijf heeft getroffen."

Intel AMT is een oplossing voor monitoring vanop afstand en beheer van bedrijfslaptops en -pc's. "Om gebruik te maken van het lek hoeft een hacker slechts een keer fysiek de laptop te rebooten of op te starten en tijdens het opstarten CTRL-P in te toetsen. Daarna kan de hacker inloggen in het Intel Management Engine BIOS Extension (MEBx) met gebruik van het default wachtwoord 'admin'. In de meeste gevallen is dit standaard wachtwoord niet aangepast op bedrijfslaptops", zegt F-Secure. De hacker kan zo vanop afstand toegang krijgen tot het systeem.

Minuut afleiding volstaat

"Stel: je laat je laptop in een hotelkamer achter terwijl je even iets gaat drinken in de lobby. De aanvaller verschaft zichzelf toegang tot de hotelkamer en kan binnen een minuut jouw laptop herconfigureren. Nu heeft hij toegang tot jouw computer, zolang je gebruikmaakt van de Wifi van het hotel. Aangezien de laptop aangesloten zit op de VPN van jouw bedrijf, heeft de hacker via jouw computer toegang tot het bedrijfsnetwerk en de bedrijfsgegevens", zegt Sintonen.

Hij waarschuwt dat een minuut afleiding op een luchthaven of in een restaurant al voldoende is om de laptop te compromitteren.

Intel adviseert gebruikers om te voorzien dat het BIOS wachtwoord ook geldt voor Intel AMT. Eindgebruikers krijgen de raad hun laptop nooit onbeheerd achter te laten in een onbeveiligde ruimte.