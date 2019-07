FBI onderzoekt FaceApp op verzoek van Amerikaanse senator Redactie

18 juli 2019

18u54

Bron: De Morgen 0 iHLN Als er één app onze aandacht heeft opgeëist deze maand is het de FaceApp. Mensen posten massaal foto’s van hun veel oudere zelf op sociale media. Maar het debat over de betrouwbaarheid van de app is volop aan de gang.

De bekende applicatie laat je er in een mum van tijd uitzien alsof je al op je oude dag bent. Vooral bekende mensen hebben ervoor gezorgd dat de app overal ter wereld bekend geworden is en iedereen zichzelf massaal rimpels en een grijze coupe aanmeet. Gisteren nog liep er een debat over de inbreuk op de privacy die de app zou plegen, maar dat argument werd meteen ontkracht door de makers van de app.

Toch blijven de bezorgdheden spelen en hebben die zich nu verplaatst van inbreuk op de privacy tot een gevaar voor de nationale veiligheid. De Amerikaanse democratische senator Chuck Schumer wil dat de FBI een onderzoek start naar de app. Dat onderzoek zou dieper moeten ingaan op potentieel datamisbruik. Volgens Schumer worden de gegevens van de gebruikers naar Rusland verstuurd en aan derden verkocht. Hij meent dat gebruikers het recht hebben om de volledige waarheid te kennen over FaceApp.

Maar TechCrunch, een Amerikaans online uitgeverij gespecialiseerd in technologie, verklaart dat de antwoorden op Schumers vragen simpel zijn: “de data van de gebruikers wordt niet naar Rusland verstuurd en het bedrijf spoort hen al zeker niet op om hun gegevens aan derden te kunnen verkopen. De app wist de meeste foto’s gewoon binnen de twee dagen, net zoals andere gelijkaardige apps”.