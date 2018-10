FBI gebruikt gezichtsherkenning om iPhone van verdachte te ontgrendelen TTR

01 oktober 2018

15u57

Amerikaanse agenten hebben een man gedwongen om zijn iPhone X te ontgrendelen. Ze hielden zijn toestel voor zijn gezicht, en de Face ID-gezichtsherkenning zorgde ervoor dat de rechercheurs in de smartphone konden kijken. Voor zover bekend is het de eerste keer ooit dat dit is gebeurd.

De FBI-rechercheurs konden niet alles zien, omdat de eigenaar wachtwoorden had ingesteld, maar wat ze zagen was genoeg om hem aan te klagen voor het bezit van kinderporno, meldt het tijdschrift Forbes.

De verdachte is een 28-jarige man uit de stad Columbus in Ohio. Op 10 augustus doorzocht de politie zijn huis, nadat hij via de chatapp Kik contact had gehad met een andere 'misbruiker', die in het echt een undercoveragent was. Na het ontgrendelen zagen de agenten onder meer die chats op de telefoon. Ook waren er chats waarin de verdachte met anderen praatte over het misbruiken van kinderen.