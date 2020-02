Facebookbaas presenteert nieuwe aanpak: “En die zal veel mensen kwaad maken” HAA

01 februari 2020

11u31

Bron: CNN, CNBC 2 iHLN Facebook heeft een nieuwe aanpak aangekondigd, die waarschijnlijk “heel wat mensen tegen de borst zal stoten”. Dat heeft CEO Mark Zuckerberg gezegd op een technologiebijeenkomst in de Amerikaanse staat Utah. De focus zal meer komen te liggen op de vrijheid van meningsuiting. ”Jammer dat dit zo controversieel is”, luidde het.

Volgens de oprichter van de sociaalnetwerksite heeft Facebook lange tijd tot doel gesteld om niets te doen dat als “te aanstootgevend” zou worden beschouwd. Op de Silicon Slopes Tech Summit gisteren in Utah bestempelde Zuckerberg dit als buitengewone censuur en zei hij dat die aanpak zal veranderd worden. “We worden steeds vaker opgeroepen om veel verschillende soorten inhoud te censureren en dat maakt me ongemakkelijk.”

“We gaan de content verwijderen die echt schadelijk is”, denk aan berichten over terreur, kindermisbruik en aanzetten tot geweld. “Maar op een gegeven moment moet er een lijn getrokken worden.” Facebook zegt het principe van de vrije meningsuiting hoog in het vaandel te willen dragen. “Ik denk dat deze aanpak veel mensen nijdig zal maken. Maar eerlijk, de oude methode maakte ook veel mensen kwaad, dus laten we iets anders proberen. “We zullen opkomen voor de vrije meningsuiting”, onderstreepte hij. “Het is jammer dat dit zo controversieel is”, voegde hij toe.

Vorig jaar nog kreeg Facebook heel wat kritiek omdat het politieke advertenties blijft toelaten op zijn platform. Zelfs als de boodschappen leugens bevatten, dan nog wil Zuckerberg daar niet aan tornen, in naam van de vrijheid van meningsuiting, klonk het toen ook al.

De speech van Zuckerberg kwam er één dag nadat het bedrijf donderdagochtend bij de opening van de beurs in New York miljarden aan waarde verloor. In amper enkele minuten zakte de beurswaarde toen met bijna 8 procent, wat gelijkstaat aan circa 50 miljard dollar (45 miljard euro). De beursval was een reactie op tegenvallende kwartaalcijfers.