Facebook wil suïcidale gedachten detecteren met kunstmatige intelligentie JC

18u11

Facebook gaat kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om te achterhalen of gebruikers mogelijk suïcidale gedachten hebben. Zodra algoritmen boodschappen markeren die daarop duiden, wordt een menselijke moderator gewaarschuwd. Die kan vervolgens hulp organiseren.

De dienst is de afgelopen maand getest in de Verenigde Staten en zou al in honderd gevallen alarm hebben geslagen, aldus Facebook-oprichter Mark Zuckerberg in een post. Of dit ook heeft geleid tot het voorkomen van zelfdoding, is niet duidelijk.

De dienst zal overigens niet in Europa beschikbaar zijn, omdat bedrijven rond privacywetgeving hier verbieden data van gebruikers te analyseren op potentieel gevaar van zelfdoding.

Facebook laat weinig los over de variabelen waarnaar de kunstmatig intelligente software kijkt. De software is getraind met eerdere berichten die op het sociale medium zijn gepost. Een redacteur van technologiesite TechCrunch vroeg Facebook hoe het wil voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van alle verzamelde gevoelige informatie - via 'emotietargeting' bijvoorbeeld - maar daarop geeft het bedrijf vooralsnog geen antwoord.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.