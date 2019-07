Facebook wil meer vrouwen in dienst ttr

09 juli 2019

22u11

Bron: anp 0 iHLN Facebook wil meer vrouwen in dienst nemen. Over vijf jaar moet de hoeveelheid vrouwelijk personeel bij 's werelds grootste socialemediabedrijf zijn verdubbeld. Voor het personeelsbestand in de Verenigde Staten zijn daarbij nog extra doelen gesteld.

Dat heeft Maxine Williams, diversiteitsdirecteur bij Facebook, gezegd in een blog. Ze wil dat over vijf jaar ten minste 50 procent van de medewerkers bestaat uit vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen. Daarbij noemt ze een hele reeks aan mensen, zoals Afro-Amerikanen, Hispanics, mensen met twee of meer etnische achtergronden, mensen met een handicap en veteranen.

Nu behoort ongeveer 43 procent van het Amerikaanse personeel van Facebook tot deze groepen. Van de bijna 38.000 werknemers wereldwijd bij Facebook is 36,9 procent een vrouw. Een jaar geleden was dat nog 36,3 procent.

Volgens kenners hebben grote technologiebedrijven moeite om hun personeelsbestand diverser te maken. Vooral bij de meer technische functies zijn blanke en Aziatische mannen duidelijk in de meerderheid.

