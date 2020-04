Facebook wil mee de verspreiding van het coronavirus in kaart brengen door gebruikers te vragen naar symptomen Techredactie/Tweakers

07 april 2020

14u38

Bron: AD.nl 0 iHLN Facebook gaat Amerikaanse gebruikers vragen of ze symptomen hebben die met het coronavirus te maken kunnen hebben. Het techbedrijf werkt samen met wetenschappers die een vragenlijst hebben opgesteld en die met de data de verspreiding van het virus in kaart kunnen brengen.

Facebook werkt voor het onderzoek samen met wetenschappers van de Carnegie Mellon Universiteit, schrijft ceo Mark Zuckerberg in een post. Het sociale netwerk gaat gebruikers een vragenlijst voorschotelen met de vraag of ze die willen invullen. Dat gebeurt op vrijwillige basis en kan ook als de gebruiker geen symptomen heeft.

Verspreiding en verloop

In de lijst staan vragen over de gezondheid van de Facebookers. Zo wordt gevraagd welke symptomen gebruikers ervaren. De onderzoekers gebruiken de data om een beeld te krijgen van welke ziekenhuizen in de nabije toekomst meer patiënten te zien krijgen en of ergens extra beademingsapparaten nodig zijn. Ook is het onderzoek bedoeld om het verloop van de pandemie in kaart te brengen. “Onderzoekers denken dat de data kunnen helpen met bepalen waar gezondheidsapparatuur nodig is, waar lockdowns verstevigd moeten worden en welke gebieden opnieuw open kunnen gaan”, schrijft Zuckerberg.

De Facebookbaas zegt dat de antwoorden ‘niet toegankelijk zijn voor Facebook’. “Het is belangrijk dat we bij onze privacyprincipes blijven en duidelijk beleid hebben voor het gebruik van deze data.”

Bij succes ook naar andere landen

Zuckerberg zegt dat hij binnenkort meer details bekendmaakt over hoe het bedrijf dat wil doen. Hij zegt verder dat de functie aanvankelijk alleen in Amerika wordt ingezet, maar bij succes ook naar andere landen kan worden uitgerold.

Facebook is niet het enige bedrijf dat data inzet om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen. Verschillende landen bouwen hun eigen apps waarbij wordt gevolgd met wie burgers contact hebben. Ook leveren bedrijven zoals Google data aan over waar mensen zich bevinden tijden lockdowns. Eerder al bleek dat Facebook anonieme data aan onderzoekers gaf om de verspreiding van het coronavirus bij te houden.

