“Facebook wil datalek minimaliseren en afdoen als sectorprobleem”

Op een hackersforum lekten begin april de persoonlijke gegevens van een half miljard Facebookgebruikers uit, onder wie ook drie miljoen Belgen. Het gaat om telefoonnummers, namen, locatiegegevens, e-mailadressen en andere informatie die in 2019 via een zwakke plek bij Facebook zijn gestolen. Experts waarschuwen ervoor dat oplichters met de data fraude kunnen plegen.

Facebook lijkt het lek nu te willen afdoen als een probleem dat de hele sector overkomt. Dat schrijft Data News op basis van de informatie uit een interne communicatiemail van Facebook. “Op lange termijn verwachten we meer scraping-incidenten en het is belangrijk om dit als een sectorprobleem te framen en te normaliseren dat dit regelmatig gebeurt”, staat in de mail. Die was afkomstig van een communicatieverantwoordelijke en gericht aan pr-medewerkers van het bedrijf in EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika).