Facebook wil computers besturen met gedachten SPK

25 september 2019

07u28 2 iHLN Een foto met een vriend delen, simpelweg door eraan te denken. Als het van Facebook afhangt, moet dat binnenkort mogelijk zijn. De socialemediareus investeert tot 1 miljard dollar in de ontwikkeling van apparaten die met de hersenen worden aangestuurd. Facebook heeft daarvoor de start-up CTRL-Labs overgenomen. Het is meteen de grootste overname in vijf jaar voor de techgigant.

De start-up werkt aan een armband die de elektrische signalen van het brein op weg naar de spieren kan detecteren en omzetten in commando's voor de computer. Zo kan het volstaan de intentie te hebben een foto via de smartphone te versturen, om dit ook te doen. "We hopen dit soort van technologie op grotere schaal te ontwikkelen, en zo sneller producten op de markt te brengen", lichtte Facebook-manager Andrew Bosworth toe.

Het is al langer bekend dat Facebook interesse heeft in dit soort van technologie. Begin 2017 sprak Regina Dugan, voormalig hoofd van het onderzoekslabo bij Facebook, over de mogelijkheid om met het brein berichten te laten versturen. Ook Tesla-topman Elon Musk is actief in deze sector. Het breinimplantaat van Elon Musks Neuralink is, net als de draagbare computer-breininterface die Facebook al aan het ontwikkelen was, echter meer gericht op het ondersteunen van verlamden.