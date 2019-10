Facebook-werknemers uiten kritiek op beleid van Zuckerberg over politieke advertenties ttr

29 oktober 2019

14u28

Bron: The New York Times 0 iHLN Meer dan tweehonderd werknemers van Facebook hebben een brief, gericht aan CEO Mark Zuckerberg en zijn naaste medewerkers, ondertekend waarin kritiek wordt geuit op het beleid van het bedrijf over politieke advertenties. Zo mogen politici politieke advertenties plaatsen, ook als de inhoud niet klopt. Kiezers moeten zelf kunnen bepalen wat wel en niet waar is, luidt het beleid van Facebook. ‘The New York Times’ publiceerde vandaag de bezorgde brief van de Facebook-werknemers.

Zuckerberg zei eerder deze maand tijdens een toespraak dat Facebook geen politieke advertenties checkt op hun feitelijke waarheid. “We kiezen daar niet voor om politici te helpen, maar omdat we denken dat mensen zelf moeten zien wat politici zeggen. En als de inhoud nieuwswaardig is, zullen we dit niet offline halen, ook al is dit in tegenspraak met onze richtlijnen.”

Volgens de topman is zijn bedrijf “een voorvechter en een bastion van vrije meningsuiting”. “Politieke advertenties zijn een belangrijke manier om je stem te kunnen laten horen, vooral voor lokale kandidaten, nieuwe uitdagers en belangengroepen die anders niet veel media-aandacht krijgen. Het verbannen van politieke advertenties bevoordeelt zittende politici en wie media-aandacht krijgt”, klonk het toen.

Onvrede

In de brief, die door 250 werknemers werd ondertekend, uiten de personeelsleden hun ongenoegen over het beleid van Facebook over politieke advertenties. “We zijn bezorgd dat we op deze manier de goede stappen die onze productteams de afgelopen twee jaar hebben gezet op het gebied van integriteit, teniet doen. (...) Ons beleid rond het fact-checken van politici of mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld, is een gevaar voor waar Facebook voor staat”, schrijven de medewerkers.

De personeelsleden willen graag met Zuckerberg “naar oplossingen zoeken” voor de toekomst. De focus moet daarbij zowel liggen op de zakelijke belangen als op de mensen die Facebook gebruiken. In de brief worden al enkele voorstellen gedaan. Zo vinden de werknemers dat het duidelijker moet zijn wanneer het om een politieke advertentie gaat. Ook moeten dergelijke advertenties op dezelfde manier behandeld worden als normale advertenties.

Lakse aanpak

De brief circuleert al twee weken op Facebook Workplace, een platform dat gebruikt wordt voor interne communicatie binnen Facebook. Vandaag werd de brief door de krant ‘The New York Times’ gepubliceerd. Facebook telt ongeveer 35.000 werknemers. Bertie Thomson, een woordvoerder van Facebook, laat aan ‘The New York Times’ weten dat het bedrijf bij zijn besluit blijft om “politieke boodschappen niet te censureren”.

In de afgelopen jaren lag Facebook regelmatig onder vuur wegens de lakse aanpak van fake nieuwsberichten en desinformatie en het onvermogen van het bedrijf om gewelddadige content die zich via het netwerk als een olievlek over de hele wereld verspreidde, snel offline te halen. Daarop werd al meermaals opgeroepen tot nieuwe, strengere regelgeving.