Facebook weet veel meer dan u lief is, ook wie u belt en sms't Tenminste: als u een Android-telefoon hebt

26 maart 2018

11u54

Bron: The Guardian, Tweakers 1 iHLN Gebruikers hebben ontdekt dat Facebook nog meer gegevens bijhoudt dan werd gedacht. In alle info die het socialemediaplatform over je heeft, zit ook naar wie en hoelang je belt en sms't. Het probleem deed zich evenwel alleen voor op Android-toestellen, en is inmiddels onmogelijk gemaakt.

Onder de hashtag #deletefacebook worden gebruikers opgeroepen hun account te verwijderen, na de onthullingen over de gegevensverzameling van Cambridge Analytics. Gebruikers die dat willen doen, krijgen van Facebook de vraag of ze een kopie van al hun gegevens willen downloaden. Daardoor heeft een groot aantal gebruikers ontdekt dat het bedrijf hun sms- en belgeschiedenis nauwlettend in de gaten houdt.

Of beter: hield, want door een update van het mobiele besturingssysteem Android kunnen apps inmiddels niet meer ongevraagd aan gegevens. Op iOS, het besturingssysteem van de iPhone, heeft dergelijke gegevensverzameling nooit plaatsgevonden.

Uit het Facebook-archief dat gebruikers hebben gedownload, blijkt ook dat de app weet wie je contacten zijn. "Dat is logisch, want zo kun je sneller mensen vinden met wie je bevriend kunt worden. Bovendien kun je zelf aangeven of je de app toegang heeft tot je contacten of niet", aldus een woordvoerder in een verklaring. Op het feit dat de app je bel- en sms-geschiedenis bijhield, heeft het bedrijf nog niet gereageerd.