Facebook weet niet of het diensten in Europa zal kunnen verderzetten door nieuwe privacyrichtlijn KVDS

21 september 2020

23u34 85 iHLN Als de Europese toezichthouders stokken in de wielen steken en verhinderen dat Facebook nog data van gebruikers over de plas richting Verenigde Staten stuurt, weet het bekende techbedrijf niet of het zijn diensten nog zal kunnen aanbieden aan zijn 410 miljoen Europese gebruikers. Dat schrijft het nieuwsmagazine VICE op basis van Ierse gerechtsdocumenten.

Het statement van Facebook komt er na een voorlopige beslissing van de Data Protection Commission (DPC) van Ierland, een onafhankelijke autoriteit die toeziet op de naleving van het recht van EU-burgers op bescherming van hun persoonlijke gegevens. Die beslissing moest een einde maken aan de transfer van data van Europese gebruikers naar servers in de Verenigde Staten. Er is immers bezorgdheid dat de Amerikaanse regering die gegevens controleert. Facebook spande nu een proces aan tegen de beslissing van de DPC.

Geviseerd

Het techbedrijf beweert dat het oneerlijk behandeld wordt. Er zouden geen andere grote techbedrijven geviseerd worden die op een gelijkaardige manier Europese gegevens naar de VS doorsluizen en dat is concurrentievervalsing, klinkt het. Als de beslissing niet wordt teruggedraaid, ziet Facebook niet “hoe het de diensten van Facebook en Instagram nog kan aanbieden in de EU”, dixit Yvonne Cunnane, het hoofd gegevensbescherming bij Facebook Ierland.

Facebook wil niet van een dreigement spreken. “Facebook dreigt er niet mee zich terug te trekken uit Europa. In juridische documenten die bij het Ierse Hooggerechtshof zijn ingediend, wordt de eenvoudige realiteit uiteengezet dat Facebook en vele andere bedrijven, organisaties en diensten afhankelijk zijn van gegevensoverdracht tussen de EU en de VS om te kunnen opereren. Een gebrek aan veilige, beveiligde en legale internationale gegevensoverdracht zou de economie schaden. Bovendien zou het ook de groei van bedrijven in de EU, die berusten op internationale data, belemmeren, net op een moment dat ze proberen te herstellen van de COVID-19-crisis”, vertelt een woordvoerder van Facebook aan HLN.

De Ierse Data Protection Commission (DPC) heeft nog niet gereageerd. In afwachting van de behandeling van de zaak in de rechtbank is de ban op datatransfers wel opgeschort.

Reclame

De reactie van Facebook hoeft niet te verbazen. Het hele zakenmodel van Facebook is gestoeld op de snelle en makkelijke transfer van gegevens over de wereld, zodat het bedrijf doelgerichte reclame naar zijn klanten kan sturen. Als die datatransfer in gevaar komt, bedreigt dat ook de inkomsten van Facebook.

Moeten we nu bang zijn dat we binnenkort niet meer op Facebook en Instagram kunnen in Europa? Zo ver zal het niet komen, volgens experten. Het bedrijf zou zich nooit terugtrekken van de Europese markt, zo klinkt het.