Facebook voegt stille modus toe om gebruikers controle te geven over hun activiteit



Daniël Mol

10 april 2020

16u31

Facebook introduceert Quiet Mode, een functie waarmee gebruikers tijden kunnen instellen die aangeven wanneer de app 'stil' moet zijn. Als de stille modus actief is, worden notificaties geblokkeerd en kunnen gebruikers niet zomaar gebruikmaken van de app.

Met ‘Quiet Mode’ wil Facebook mensen helpen om hun tijd op de app te beperken. Volgens een blogbericht zouden gebruikers namelijk vanwege het coronavirus moeite hebben met het beperken van hun tijd online. Dit zou zijn vanwege nieuwe routines en het thuisblijven waar mensen nu mee te maken hebben. Met Quiet Mode kunnen deze mensen hun dagen beter indelen en focussen op familie, vrienden, slapen of werken, stelt Facebook.

Beeldvullende melding

Gebruikers kunnen de functie vinden in het ‘Your Time on Facebook’-dashboard, zo schrijft onder meer The Verge. Hier kunnen gebruikers aangeven tussen welke tijden en op welke dagen de stille modus actief moet zijn.



Wanneer gebruikers de app openen terwijl Quiet Mode actief is, krijgen ze een beeldvullende melding waarin staat dat de functie actief is en voor hoe lang nog. Gebruikers kunnen er dan voor kiezen om de stille modus uit te schakelen en alsnog gebruik te maken van de app. Ook ‘de meeste’ pushnotificaties worden tijdens deze tijden geblokkeerd. Volgens Facebook is het bedrijf wettelijk verplicht om bepaalde notificaties, zoals die over privacy-updates, wel door te sturen.

Teller

Naast de Quiet Mode, krijgt het Your Time on Facebook-dashboard meer wijzigingen. Zo kunnen gebruikers straks hun wekelijks gebruik hier terugzien en bijvoorbeeld zien of ze de afgelopen week meer of juist minder gebruik hebben gemaakt van de app.

Hier gaat Facebook ook weergeven of de gebruiker overdag of juist ‘s nachts actief is geweest op het platform en er is een teller die weergeeft hoe vaak de gebruiker op het platform is geweest. De Quiet Mode-update wordt nu gefaseerd uitgebracht naar iOS-gebruikers. Android-gebruikers krijgen de update vanaf mei.