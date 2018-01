Facebook vindt nieuwe tijdseenheid uit: de 'flick' kv

23 januari 2018

18u36

Bron: Engadget, BBC 0 iHLN De afdeling Virtual Reality van Facebook komt met een nieuwe eenheid voor tijd op de proppen: de ‘flick’. Het bedrijf hoopt dat de eenheid een nieuwe standaard wordt die het werk van designers van video-effecten zal vergemakkelijken.

Volgens Facebook is de ‘flick’ 1/705.600.000 van een seconde en bijgevolg net iets langer dan een nanoseconde.

We've launched Flicks, a unit of time, slightly larger than a nanosecond that exactly subdivides media frame rates and sampling frequencies. https://t.co/w9SDBznXRE Facebook Open Source(@ fbOpenSource) link

Vereenvoudiging

De flick moet het werk van designers van videospelletjes en andere visuele media vergemakkelijken. Een film bestaat bijvoorbeeld uit 24 frames per seconde, wat betekent dat elk frame 0,04166666667 seconden lang is. In werkelijkheid kan dat afgerond worden naar bijvoorbeeld 0,04167 of 0,0417 of 0,042… En dat kan de zaak bemoeilijken voor designers van computeranimatie en programmeurs die ervoor moeten zorgen dat alles synchroon verloopt.

Met de flick hoopt Facebook die getallen te vereenvoudigen en dezelfde te maken voor iedereen: zo komen 24 frames per seconde neer op 29.400.000 flicks en de 60 frames per seconde die gehanteerd worden voor videospelletjes staan gelijk aan 11.760.000 flicks.

Nieuwe standaard

“Als je visuele effecten voor film, televisie en andere media creëert, is het de gewoonte om simulaties of andere tijdsintegrerende processen te laten lopen die een enkel tijdsframe opdelen in een vast aantal onderverdelingen. Het is handig om deze onderverdelingen te accumuleren om intervallen van exact één frame en één seconde te creëren, om verschillende redenen,” zegt Christopher Horvath, een van de ontwikkelaars van de flick en medewerker van Facebooks virtualrealitydepartement.

Facebook hoopt de flicks nu in te voeren als een nieuwe standaard.

