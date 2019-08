Facebook verwijdert honderden Saudische nepaccounts: kroonprins de hemel ingeprezen, tegenstanders ongeloofwaardig genoemd HAA

01 augustus 2019

20u35

Bron: ANP 0 iHLN Facebook heeft honderden nepaccounts uit Saudi-Arabië verwijderd van mensen die banden hebben met de regering uit dat land. Ook zijn honderden accounts uit de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte verwijderd. Het gaat volgens Facebook om twee grote netwerken, die niet samenwerkten.

In totaal zijn 476 Facebook-accounts, 246 pagina's en 48 Instagram-accounts verwijderd. De accounts richtten zich vooral op het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In totaal hadden de accounts meer dan 15 miljoen volgers.

Veel pagina's uit Saudi-Arabië waren zogenaamd van nieuwsorganisaties of bekende mensen, stelt Facebook.



De berichten gingen vooral over Saudi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman en zijn hervormingsplannen voor het land. De kroonprins werd dan vaak de hemel ingeprezen, terwijl zijn tegenstanders ongeloofwaardig werden genoemd. Ook televisiestation al-Jazeera en Amnesty International werden bekritiseerd in berichten van de pagina's.

