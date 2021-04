Facebook verwijdert beelden van interview Donald Trump met zijn schoondochter

Lara Trump, die voor Fox News werkt, plaatste op haar Facebookpagina een video waarin ze Donald Trump interviewt over verschillende kwesties. Later plaatste ze op haar Instagram-account een screenshot van een e-mail die ze van Facebook had ontvangen. In de mail stond te lezen dat haar video verwijderd was omdat die “in lijn ligt met de blokkering van de Facebook- en Instagram-accounts van Donald Trump”. “Ook verdere inhoud die in naam van Donald Trump gepost wordt, zal verwijderd worden en uiteindelijk resulteren in bijkomende beperkingen voor die accounts.”