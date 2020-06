Facebook verwijdert 190 accounts van ‘white supremacy’-groepen: “Riepen onder meer op om gewapend naar protesten te gaan” Techredactie/Tweakers

08 juni 2020

10u32

Bron: AD.nl 4 iHLN Facebook heeft in de Verenigde Staten ongeveer 190 accounts verwijderd die verband hielden met zogenoemde ‘white supremacy’-groepen. De groepen zouden opgeroepen hebben om al dan niet gewapend naar de protesten in de VS te gaan.

Het gaat volgens persbureau Associated Press om ongeveer 190 accounts op Facebook en Instagram die gelieerd zijn aan de groepen Proud Boys en American Guard. Facebook beschouwt ze als haatgroeperingen en weert ze van het platform.



Moderators van Facebook zouden de nu verwijderde accounts al langer in de gaten hebben gehouden om ze te kunnen verwijderen als ze zouden oproepen om naar de anti-discriminatieprotesten te gaan die in de VS plaatsvinden sinds de dood van George Floyd. Daarbij zou het in sommige gevallen gaan om oproepen voor gewapende deelname, meldt Brian Fishman, die gaat over Facebooks beleid omtrent organisaties die het platform als gevaarlijk beschouwt.

Amerikaanse sociale platforms zijn extra alert rond haatzaaien vanwege de protesten in de Verenigde Staten. Vorige week verwijderde Twitter nog accounts die leken op profielen van Antifa en die opriepen tot geweld bij de protesten, maar die in werkelijkheid zouden zijn opgezet door extreemrechtse groeperingen.

