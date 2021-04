Facebook verwijdert 16.000 groepen die gelinkt worden met het verspreiden van fake news

Chinees bedrijf opgedoekt dat voor 750 miljoen dollar aan valsspeel­soft­wa­re verkocht

31 maart De Chinese politie heeft in samenwerking met het Chinese telecombedrijf Tencent een bedrijf opgedoekt dat valsspeelsoftware verkocht. De software, in de gamingwereld vaak cheats genoemd, gaf kopers een oneerlijk voordeel in een flink aantal verschillende online multiplayer-spellen. Volgens de Chinese politie is dit de grootste vangst ooit van dit soort software en had het bedrijf voor meer dan 750 miljoen dollar aan cheats verkocht.