Facebook verwijderde eind vorig jaar 1,3 miljard nepaccounts

KIJK LIVE. Wie verovert het laatste ticket naar de finale van de Belgian League?

18 maart ION SQUAD neemt het op tegen Sector One voor een laatste ticket naar de finale. ION SQUAD kwam zeer dominant de league binnen terwijl regerend kampioen Sector One wat probleempjes had in het begin van de split. Nu die laatste weer op koers zit en ION SQUAD genadeloos onderuitging tegen KVM Esports in de juggernaut-match, is alles mogelijk in de halve finale van de Belgian League.