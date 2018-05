Facebook start binnekort met eigen datingservice KVDS

01 mei 2018

22u10

Bron: Reuters 14 iHLN Facebook wil zich op de datingmarkt gooien. Dat heeft CEO Mark Zuckerberg gezegd op de jaarlijkse F8-conferentie van het sociaal netwerk. “Het past perfect bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in het online verbinden van mensen”, klonk het. “200 miljoen mensen omschrijven zichzelf als single op Facebook. Daar kunnen we wel iets mee.”

Volgens Zuckerberg zal bij de datingdienst de klemtoon gelegd worden op privacy, iets wat gevoelig ligt bij veel mensen die online daten en bij Facebook zelf, dat de jongste maanden onder vuur kwam te liggen voor de manier waarop het omgaat met de persoonlijke informatie van zijn gebruikers.

Hartje

Op de conferentie werd meteen een prototype getoond van de nieuwe service. Daarop is een hartje te zien in de rechterbovenhoek van de Facebook-app. Wie erop klikt, zal recht naar zijn datingprofiel worden gestuurd. Als je er een hebt aangemaakt, welteverstaan. Je zal een gesprek kunnen beginnen met een potentiële match door commentaar te geven op een van zijn of haar foto’s. Belangrijk: je datingactiviteiten zullen niet in je centrale nieuwsfeed van Facebook verschijnen. (lees hieronder verder)

Er lijkt niet meteen een feature te zijn om naar links of rechts te swipen als een potentiële match je interesseert of niet, zoals onder meer bij de bekende datingapp Tinder.

Zuckerberg beklemtoont dat de datingdienst vooral langetermijnrelaties op het oog heeft, “niet alleen losse contacten”. Het zal een optionele dienst zijn – je wordt niet verplicht een profiel aan te maken – en hij zal vrij snel gelanceerd worden. Een exacte datum werd echter niet gegeven.

Koppel

Het idee om met de service te beginnen, ontstond twee jaar geleden volgens CPO Chris Cox van Facebook. Zuckerberg postte toen op zijn Facebookpagina een foto van een koppel dat elkaar had leren kennen op het sociale netwerk. “Duizenden gebruikers reageerden daarop en deelden gelijkaardige verhalen”, aldus Cox. “Dat heeft alles in gang gezet.” (lees hieronder verder)

De aankondiging van Zuckerberg had al meteen effect op de aandelenkoersen van de bestaande datingsite-operatoren. Match Group – de eigenaar van Tinder en OkCupid – zakte 23 procent, IAC – de groep boven Match Group – zakte 15 procent en Sparks Networks – van JDate en ChristianMingle – zag zijn aandelen met 7,3 procent omlaag gaan.

Impact

“De functionaliteiten van de service op Facebook zien er nog vrij basis uit in vergelijking met de bestaande diensten”, kalmeert analist James Cordwell van Atlantic Equities. “De impact van de plannen van Facebook zal vooral afhangen van hoe goed ze het uiteindelijk doen op dat vlak.”