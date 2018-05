Facebook slaat al jouw interesses op. En ja, ook de gevoelige zaken Isabel Baneke

16 mei 2018

14u06

Bron: Trouw 0 iHLN Op basis van klikgedrag legt Facebook lijsten aan met interesses van individuen. Zo koppelt de techreus ‘bloemen’ en ‘koken’ aan gebruikers, maar ook ‘fascisme’ en ‘homo-seksualiteit’. Overtreedt het bedrijf daarmee Europese privacywetten? Juristen zijn verdeeld.

Dat Facebook gegevens van zijn gebruikers verzamelt om gepersonaliseerde advertenties te kunnen verkopen? Dat is duidelijk. Maar nu wordt in Europa de vraag opgeworpen of sommige van die bijeengeveegde kenmerken zo privé zijn, dat het zogenoemde ‘bijzondere persoonsgegevens’ worden, die niet zomaar gebruikt mogen worden.

Naar aanleiding van onderzoek van de Deense publieke omroep DR, publiceren verschillende internationale nieuwsmedia als The Guardian vandaag over mogelijke overtredingen die Facebook begaat rondom deze bijzondere persoonsgegevens. En ondanks vergelijkbare regelgeving, blijken privacy-experts in verschillende landen daar anders over te denken.

