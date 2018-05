Facebook schorste al 200 apps na Cambridge Analytica-schandaal ADN

14 mei 2018

13u21

Facebook heeft tot nu toe ongeveer tweehonderd apps de toegang tot zijn netwerk ontzegd. Dat deed het socialenetwerkbedrijf als reactie op het schandaal rond Cambridge Analytica.

Naar aanleiding van het schandaal waarbij de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers werden verzameld, is Facebook gaan bekijken welke apps beschikken over veel data van gebruikers.

Tot nu toe zijn "duizenden'' apps onderzocht, schrijft Facebook in een blogpost. Van de circa tweehonderd apps die zijn geschorst, wordt nader onderzocht of ze de verzamelde gegevens hebben misbruikt. Als dat zo is, worden de apps definitief verbannen en getroffen Facebook-gebruikers op de hoogte gesteld.

Facebook geeft aan dat het de onderzoeken snel, maar zorgvuldig wil uitvoeren. Het bedrijf waarschuwt daarom dat er nog de nodige tijd overheen gaat voordat de onderzoeken zijn afgerond.