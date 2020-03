Facebook schaart zich achter inzamelactie van VN en WHO voor bestrijding coronavirus: “Wij verdubbelen eerste 10 miljoen aan donaties” ADN

16 maart 2020

12u33

Bron: Belga 4 iHLN Facebook gaat zich inzetten om mee geld in te zamelen voor de bestrijding van het coronavirus. Het bedrijf liet weten dat het de eerste 10 miljoen dollar aan donaties in het kader van een inzamelactie door de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal verdubbelen.

"Heel wat mensen hebben ons laten weten dat ze willen helpen om het coronavirus te bestrijden, maar niet goed weten hoe, dus we hebben samengewerkt met de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie rond de opstart van een 'Covid-19 solidarity response fund', waar iedereen terecht kan om een gift te doen”, zo verklaarde Facebookbaas Mark Zuckerberg.



“Facebook verdubbelt tot 10 miljoen dollar aan donaties, en van die fondsen zal 100 procent worden aangewend voor de directe ondersteuning van de preventie en opsporing van het virus en de reactie op de wereldwijde uitbraak ervan.” Facebook levert ook dezelfde inspanning aan een fondsenwerving van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC).

Eerste gezamenlijke Fonds

Het 'Covid-19 Response Fund' is het eerste gezamenlijke Fonds dat werd opgericht om bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om de epidemie in te dijken. Het Fonds wordt beheerd door de Swiss Philanthropy Foundation. Het zal niet alleen giften kunnen ontvangen van Zwitserse particulieren en bedrijven, maar ook uit andere landen, en dat dankzij het netwerk 'Transnational Giving Europe', een netwerk van Europese organisaties dat de grensoverschrijdende filantropie faciliteert. In België is de coördinatie in handen van de Koning Boudewijnstichting.

"De grootste noodzaak, momenteel, is de meest kwetsbare mensen te kunnen helpen in landen met een minder performante gezondheidszorg. (...)”, meldt de Koning Boudewijnstichting.

“De giften zullen gaan naar de opvolging en analyse van de verspreiding van het virus, het garanderen van een adequate behandeling van patiënten, hulp aan zorgverleners in de eerste lijn om essentiële benodigdheden en informatie te verkrijgen, en het ondersteunen van een zo snel mogelijke ontwikkeling van vaccins, tests en behandelingen.”

Doneren?

Giften kunnen overgemaakt worden op de rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met volgende vermelding "L60355 : TGE - CH - Covid-19 Fund" of gestructureerde code ***126/0355/00050***.

Wie wil doneren via Facebook kan terecht op de Facebookpagina COVID-19 Solidarity Response Fundraiser for WHO with $10 Million Match.

Maandag rond de middag was daar al ruim 3.555.000 dollar ingezameld, omgerekend zo'n 3.178.000 euro.