Facebook promoot complottheorieën die zeggen dat Hillary Clinton achter Amtrak-crash met Republikeinen zit

01 februari 2018

Bron: The Daily Beast, Mashable 1 iHLN Na het nieuws van gisteren dat een Amtrak-trein met tientallen Republikeinse Parlementariërs aan boord is gebotst met een vuilniswagen - met één dodelijk slachtoffer tot gevolg - heeft Facebook zich opnieuw van zijn gevaarlijkste kant laten zien. De sociaalnetwerksite promootte complottheorieën en leugens die de 'sinistere krachten' achter de tragedie 'verklaarden'.

Journalist Ben Collins van The Daily Beast was de eerste die de fout opmerkte. Bij de ‘People Are Saying’-sectie bij 'Trending Topics' kreeg hij een pagina te zien vol desinformatie over het treinincident. De posts die belicht werden, waren stuk voor stuk bizarre complottheorieën. Zo werden met name de Democraten ervan beschuldigd achter de crash te zitten – ook meer specifiek de voormalige Democratische presidentskandidate Hillary Clinton. Islamitische terreur was ook een optie, alsook een complotaanval georkestreerd binnen de regering.

"Nog geen 48 uur geleden beloofde Mark Zuckerberg een serie updates om meer kwaliteitsvol en betrouwbaar nieuws te tonen", schrijft Collins op Twitter. "Vandaag duiken random posts van mensen op die zeggen hoe Hillary Clinton de Amtrak-crash opzette. Ik begrijp niet hoe dit Facebook, een enorm bedrijf met een bijna oneindige som geld, blijft overkomen." "Voor een bedrijf dat publiekelijk en herhaaldelijk ervan beschuldigd is zogenaamd ‘fake news’ te verspreiden, is het een nieuwe misstap in een lange reeks", hekelt nieuwswebsite Mashable.

Het sociale netwerk worstelt er wel vaker mee om valse info en complottheorieën van het platform te houden. Eerder deze maand verklaarde topman Mark Zuckerberg prioriteit te zullen geven aan ‘betrouwbaar’ nieuws in de stroom berichten die gebruikers bereiken. Hij stelde daarbij het voornemen voorop om “sensatiezucht” en “desinformatie” te bestrijden. Zo gaat zijn bedrijf, dat meer dan twee miljard maandelijkse gebruikers kent, taxatiemethodes gebruiken om te bepalen hoe integer de geleverde informatie is. “Als we de specifieke problemen niet aanpakken, dan vermeerderen we ze uiteindelijk'', weet Zuckerberg.

Algoritme

The Daily Beast contacteerde Facebook om verhaal te halen na de nieuwe opgedoken desinformatie bij het Amtrak-ongeval. Hoe wordt bepaald welke posts worden aanbevolen in de People Are Saying-sectie en hoe kwam het dat net de complotberichten bovenaan kwamen te staan? Al snel bleek het te gaan om een geautomatiseerd proces van algoritmen. Facebook omschrijft de fout als een “slechte ervaring” en zegt te werken aan een oplossing.

Op Youtube ging het er niet veel beter aan toe. Tot de topresultaten op de bekende videosite behoorden video's van onder meer bekende complottheoretici, rechts gekleurd nieuws en complotvloggers.

