Facebook opnieuw gebeten hond op Wall Street door dataschandaal

21 maart 2018

De beurzen in New York zijn vandaag licht lager geopend. Facebook zette zijn duikvlucht voort door oplopende druk om het misbruikschandaal van gebruikersinformatie.

Facebook zakte vandaag nog eens 2,4 procent, na de daling van circa 9 procent in de voorbije dagen. Beleggers blijven bezorgd over de gevolgen van het privacyschandaal en de druk op het bedrijf loopt steeds verder op. Een groep investeerders sleept Facebook voor de rechter omdat ze zich misleid voelen en eisen compensatie. Door de koersval van Facebook zijn tientallen miljarden dollars aan beurswaarde in rook opgegaan. Topman Mark Zuckerberg gaat naar verluidt vrijdag het personeel toespreken over de zaak.